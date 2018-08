Nonno e nipoti bloccati sul Pelmo | salvati da Soccorso Alpino

Nonno muore nel Casertano per salvare la nipotina in mare : Tenta di salvare la nipotina di 10 anni che era con lui in mare ma lo sforzo gli è fatale: un 74enne è deceduto oggi nella frazione di Ischitella a Castel Volturno (Caserta). La tragedia è avvenuta nelle acque antistanti il Lido California, a pochi passi dal Lago Patria, quando Antonio Pipolo, di 74 anni, residente a Napoli, e la sua nipotina di 10 anni, sono entrati in acqua tenendosi per mano per rinfrescarsi dalla calura ...

Paolo Borsellino - la lettera della nipotina Fiammetta : 'Caro Nonno - mi dispiace per quel 19 luglio. Ti coccolerei' : Paolo Borsellino , la morte 26 anni fa insieme agli uomini della scorta. Oggi, al termine della messa in memoria del giudice una lettera della nipotina Fiammetta ha commosso i presenti: 'Caro nonno mi ...

Busto Arsizio - abusa per anni delle due nipotine : Nonno orco condannato a 9 anni : Un nonno che ha abusato per anni delle due nipotine , figlie della figlia, è stato condannato a nove anni dalla Corte d'Appello di Milano. Il pensionato di Busto Arsizio, Varese, oggi 72enne dovrà ...

Nonno e nipotino in bicicletta investiti in viale Cittadini : Stavano passeggiando in bicicletta quando sono stati investiti da un'auto. Nonno e nipotino sono finiti al pronto soccorso in codice rosso questo pomeriggio. L'incidente è avvenuto in viale Cittadini ...

Ancona - Nonno stalker : la Cassazione dice “no” alle visite ai nipoti : Ancona, nonno stalker: la Cassazione dice “no” alle visite ai nipoti L’uomo continuerà a non poter vedere i bambini perché la sua presenza costituisce un “turbamento per la loro serenità” Continua a leggere L'articolo Ancona, nonno stalker: la Cassazione dice “no” alle visite ai nipoti proviene da NewsGo.

La Cassazione vieta al Nonno stalker di vedere i nipoti : La Corte di Cassazione ha negato a un nonno "stalker" il diritto a mantenere rapporti coi suoi nipoti.Nel 2016, i bambini avevano espresso la riluttanza a stare col nonno, a causa del suo comportamento inquietante e inopportuno, scaturito in "violenze non ben specificate". Un disagio che non permetteva ai nipoti di incontrare con serenità il padre della loro mamma. Tgcom24 rende noto che l'uomo era stato denunciato e poi sottoposto a un ...

