Non solo Tav | in Italia ci sono 647 opere incompiute da oltre trent' anni

Temptation Island 2018 / Ida e Riccardo - nozze in arrivo dopo lo show? Promesse d'amore e Non solo! : Temptation Island 2018, gossip e novità. Quattro finali positivi per le coppie di questa edizione. Ida Platano e Riccardo Guarnieri pensano alle nozze?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Attenzione alle “Grattachecche” sulle spiagge - al ghiaccio usato - ma Non solo : Spesso nelle spiagge di tutta Italia si vedono camminare lungo la riva dei carretti che svolgono attività commerciali (illegali) di vario genere. Ci sono i venditori di costumi e vestiti, ci sono quelli che cuociono le pannocchie e le vendono(*), c’è chi vende i gelati e granite, oltre alle bevande trasportate in vere e proprie celle frigorifere(**). Sono spariti invece i venditori di Cocco. Da ragazzini il “coccobello” , una ...

LOMBOK - TERREMOTO INDONESIA : 142 MORTI NEL SISMA/ Non solo i decessi - preoccupano anche gli oltre 500 feriti : TERREMOTO INDONESIA: “LOMBOK isola di MORTI”. Un turista italiano rivela: “C'è una connazionale gravemente ferita”. Le ultime notizie sul SISMA di magnitudo 7.0(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:14:00 GMT)

Fabrizio Corona : chiede di aver tatuato suo figlio e solo dopo si accorge che Non era Carlos (VIDEO) : Fabrizio Corona ha confidato di aver commesso una gaffe nel 2002. Tra i tantissimi tatuaggi che spiccano sul suo corpo, ce ne sono anche alcuni dedicati ai suoi affetti più cari. In molti hanno notato il volto di un bambino impresso sul petto L’estate 2018 segna la riconciliazione tra Fabrizio Corona e Nina Moric. La coppia sembra aver ritrovato la serenità. La priorità dell’imprenditore e della modella è la felicità di Carlos e ...

“Vendevano il figlio ai pedofili”. Non solo : la scoperta choc della polizia. Peggio di un film dell’orrore : Preparatevi allo schifo più assoluto e a trattenere ogni istinto di vomito e violenza. La Germania è sotto choc per un fatto di cronaca che ha come protagonista una famiglia. Una coppia di coniugi è stata condannata per aver venduto il proprio figlio a dei pedofili sul “Dark web” (la rete online segreta, spesso utilizzata dai criminali anche per vendere armi e droghe). La madre 48enne, Berrin T., è stata condannata a 12 anni e ...

Calciomercato Napoli - Non solo Ochoa : tentativo per Ospina. Malcuit firma per 4 anni con opzione per il 5° : Altro giro, altro obiettivo per la porta: il Napoli ha puntato David Ospina, numero uno dell'Arsenal. Un po' di dati: classe '88, gioca nei Gunners dal 2014 ed è il titolare della nazionale colombiana,...

GAL GADOT/ L'ultima impresa contro gli stereotipi di genere : "Lo zaino di Wonder Woman Non è solo da femmina" : Gal GADOT dà il suo endorsement al piccolo Isaac: "Puoi portare a scuola lo zaino di WW anche se è da femmina". I nuovi progetti dell'attrice israeliana.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:45:00 GMT)

Non solo donne incinte - ecco a chi è sconsigliato il consumo di alghe : Tra gli alimenti più apprezzati degli ultimi anni, le alghe possono costituire un pericolo per il forte apporto di iodio...

Il Decreto Dignità è legge. Cosa cambia per i contratti di lavoro - e Non solo - : Il Senato approva in via definitiva il testo già licenziato dalla Camera. Nuove norme anche sulla pubblicità del gioco d'azzardo. Ecco che Cosa cambia--Il provvedimento, voluto fortemente dal ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso dei lavori in Commissione e in Aula sia alla Camera che al Senato si è arricchito di nuove norme come lo stop alla stretta sui contratti di somministrazione per i lavoratori portuali, ...

F1 Mercedes : Wolff - una carriera nei motori ma Non solo : Mi mancava il background del go-kart da bambino, mi mancavano i finanziamenti e i contatti e pensavo che il mondo degli affari sarebbe stato il miglior percorso a quell'età '. Uscito dalla porta, ...

Caroline fuori da Legacies? Julie Plec pronta a spiegare la sua assenza e Non solo : Caroline fuori da Legacies? Al momento sembra proprio che lo spin off di The Originals (e un po' anche di The Vampire Diaries) dovrà fare a meno di Candice Accola King. L'attrice non figura nel cast della serie, almeno al momento, e questo significa che le sue gemelle e la stessa Hope dovranno fare a meno di lei non senza conseguenze e dubbi da parte dei fan. Perché una persona che ha fatto di tutto per le gemelle di Alaric adesso dovrebbe ...

I tir esplosi Non sono solo una fatalità : La tragica fatalità, tuttavia, non dovrebbe essere scritta solo nelle pagine di cronaca ma dovrebbe quantomeno consigliare alla politica una cautela ulteriore riguardo alla foga di limitare l'uso di ...

I tir infiammati Non sono solo una fatalità : Un incidente tra un’autocisterna che trasportava gas di petrolio liquefatto (Gpl) e alcune auto ha provocato un incendio sul ponte del raccordo autostradale di Casalecchio, a Borgo Panigale. Il ponte è parzialmente crollato, facendo almeno un morto e decine di feriti. La tragica fatalità, tuttavia,

Risorgimarche 2018. Jovanotti ma Non solo : successo straordinario per la seconda edizione del festival - sfondato il muro delle 150 mila ... : ... forti di questi risultati, per creare ulteriori occasioni di valorizzazione dei luoghi sedi dei concerti e a proseguire sulla via indicata dal festival attraverso eventi e spettacoli che possano far ...