«Non decido io» | Caterina Balivo pubblica lo spot di Vieni da me | scoppia la polemica sui

Migranti - presidio antirazzista a Trapani per arrivo nave Diciotti : “Magistrati decidono arresti - Non Salvini” : presidio antirazzista, con lo slogan “Restiamo umani” scandito ad alta voce, al molo Ronciglio di Trapani, dove è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera con 67 Migranti a bordo. Tra i manifestanti domina il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell’apertura dei porti e l’accoglienza di Migranti. All’iniziativa aderiscono diverse ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - il belga : “Non voglio lasciare Roma - ma Non decido io” (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:51:00 GMT)

Salvini : scorta a Saviano? Non decido io. Ultimo dei miei problemi. Ed è bufera : ... "Magari potessi vivere senza scorta, non vedo l'ora! In ogni caso - aveva aggiunto - questa è la solita bufala di Salvini: la scorta non è decisa dalla politica, dai partiti, ma dall'Ucis , Ufficio ...

Salvini : Aquarius in Spagna - Non decidono dove va crociera : Roma, 14 giu. , askanews, - La Aquarius andrà in Spagna? "Certo, non è che possano anche decidere dove far cominciare e far finire la crociera". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ...

LIVE Palermo-FrosiNone - Finale Serie B in DIRETTA : 2-1 - decidono La Gumina e un’autore di Terranova decidono - Non basta la magia di Ciano : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Palermo-Frosinone, Finale d’andata dei playoff di Serie B. Questa sera, al “Renzo Barbera” di Palermo, i rosanero ed i gialloazzurri si confronteranno in una sfida importante che varrà una fatta di “Serie A”. I siciliani reduci dal pareggio (1-1) e dal successo casalingo contro il Venezia di Pippo Inzaghi (dalla prossima stagione nuovo allenatore del Bologna) in ...