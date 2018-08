“Non ce l’hanno fatta” Travolti dal treno | l’orribile morte di due bambini piccoli

caffeinamagazine

: Oggi #M5S e #Lega nelle pieghe di un ridicolo #milleproroghe agostano hanno bloccato il piano periferie dei governi… - lucianonobili : Oggi #M5S e #Lega nelle pieghe di un ridicolo #milleproroghe agostano hanno bloccato il piano periferie dei governi… - Erriders : Asso 28, gli sgovernanti italiani dicono che non è vero il respingimento e la deportazione dei 108 in Libia. L’hann… - CarloCalenda : Quelli di prima ?@luigidimaio? hanno trovato, nonostante i tuoi voti contrari, in parlamento, l’investitore con cui… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Una notizia terribile, arrivata in una settimana davvero maledetta che ha visto l’Italia fermarsi prima per i tanti incidenti occorsi lungo le strade e poi per la drammatica esplosione di un mezzo pesante avvenuta a Bologna, conseguenza di uno scontro che ha visto il tir con a bordo materiale esplosivo saltare letteralmente in aria. Ora, purtroppo, l’ennesimo dramma, particolarmente toccante: duesono infatti morti dopo essere stati investiti da unmentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due ragazzini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. Stando alle prime ricostruzioni, la famiglia si stava dirigendo verso il mare quando all’improvviso è stata travolta da un mezzo che stava effettuando ...