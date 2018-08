Non basta una buona FeralpiSalò | il Lecce s' impone 1-0

Beppe Sala a Pietro Senaldi : 'Basta dire che l'immigrazione Non è un problema' : L'Italia vista dall'ufficio del sindaco di Milano, Beppe Sala , manager di sinistra in prestito alla politica con opzione di contratto a vita, sembra Svizzera. Fuori è il giorno più caldo dell'anno, dentro si sta in giacca e cravatta senza schiattare; e non c'è nemmeno l'aria condizionata versione ...

Sanzioni Usa all'Iran - lo scudo Ue Non basta a proteggere le aziende europee : Domenica scorsa, gli ultimi 5 aerei ATR 72-600 - prodotti dal consorzio tra Airbus e l'italiana Leonardo - sono atterrati all'aeroporto di Mehrabad, a Teheran, portando a 13, su un ordine di 20, il ...

Il ritorno all'utile Non basta a Commerzbank : titolo giù a Francoforte : Commerzbank torna profittevole nel secondo trimestre, spinta dal miglioramento dei ricavi. La banca tedesca ha riportato un utile netto di 272 milioni di euro a fronte della perdita di 640 milioni ...

Colf e badanti irregolari - Non basta una sanatoria : I lavoratori domestici – badanti comprese – sono in Italia oltre 2 milioni, molti dei quali stranieri. E quasi il 60 per cento non è in regola. Ricorrere come in passato a una sanatoria non basterebbe a garantire benefici sostenibili a lungo termine. di Enrico Di Pasquale, Andrea Stuppini e Chiara Tronchin (Fonte: lavoce.info) Chi si occupa dei non autosufficienti L’Italia è uno dei paesi più anziani al mondo (insieme a Germania e Giappone) e ...

Lara e Michael Non stanno insieme/ Lui sente ancora la single Rita - lei dice basta! (Temptation Island 2018) : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto si sono lasciati: la coppia è quella che più di tutte ha scatenato il pubblico, ma i fan si sono schierati. Ecco... (Temptation Island 2018) (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:10:00 GMT)

Clima : taglio CO2 Non basta - rischiamo una 'Terra serra' : Stando agli esperti, è urgente accelerare la transizione verso un'economia mondiale senza emissioni. "Le emissioni umane di gas a effetto serra non sono l'unico fattore determinante della temperatura ...

ELENA SANTARELLI/ Troppe domande sulla salute del figlio : "Basta - Non rispondo più" : ELENA SANTARELLI sbotta su Instagram: all'ennesima domanda sulla salute del figlio, cambia decisamente tono. "Non sono maleducata, ma l'ho spiegato più volte".(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Tank - caccia e fregate Non bastano più Il campo di battaglia del futuro è hi-tech : View Larger Image Tank, caccia e fregate non bastano più Il campo di battaglia del futuro è hi-tech NELLA TOP TEN mondiale della difesa elettronica c'è anche una azienda italiana, il gruppo ...

Diretta/ Vibonese Siracusa (risultato finale 1-2) streaming video e tv : decide Diop! Bubas Non basta : Diretta Vibonese Siracusa streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Coppa Italia di Serie C per il primo turno della fase a gironi(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:23:00 GMT)

MotoGp - Petrucci contento ma Non troppo : “Non ho sbagliato niente - ma Non è bastato. Podio? Ci riprovo in Austria” : Il pilota ternano ha chiuso al sesto posto il Gp di Brno, fallendo l’obiettivo della top five espresso prima di scendere in pista L’obiettivo era la top five, Danilo Petrucci si è fermato però solo al sesto posto. Più veloci i piloti davanti a lui per provare ad impensierirli, nonostante una condotta di gara perfetta. AFP/LaPresse Il ternano mastica amaro, ma prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: “avevo detto ...

Di Maio : Foodora Non lascia solo Italia - basta lucrare su giovani : Roma, 5 ago., askanews, - 'Tra ieri e oggi si sta cercando di dare al mio impegno per la dignità dei lavoratori la colpa del fatto che Foodora sta lasciando l'Italia. E' vero che Foodora va via, ma ...

Amichevoli - Hannover-Udinese 5-1 : Jaadi Non basta ai friulani : La Serie A scalda i motori in vista della nuova stagione. Obiettivo: mettere minuti nelle gambe e provare nuove soluzioni. Tante le Amichevoli in programma quest'oggi per il mondo che coinvolgono alcune delle squadre del nostro campionato. La prima a scendere in campo, ore 15, è stata l'Udinese di Velazquez che, in Austria, al Worthersee Stadion di Klagenfurt, ha ...

Softball - Mondiali 2018 : l’Italia combatte ma Non basta. Il Canada si impone per 1-0 : L’Italia ha cuore da vendere, ma ancora una volta questo non è bastato. Dopo il 3-2 con l’Australia, anche il secondo impegno di giornata ai Mondiali di Softball si chiude con una sconfitta. Il Canada si è imposto per 1-0, infliggendo alle azzurre il terzo ko consecutivo. È una consolazione magra, alla luce del risultato, ma anche stavolta l’Italia se l’è giocata alla pari contro una Nazionale più quotata. Il manager ...