No vax in classe | bimba trapiantata costretta a restare a casa | parte la denuncia

Treviso - bimba costretta a stare a casa per no vax in classe : i genitori sporgono denuncia : Due genitori hanno sporto denuncia contro ignoti perché la loro bimba era stata costretta a restare a casa dalla materna per non subire il contagio di una malattia infettiva contratta da due compagni di classe non vaccinati. L'accusa è di "omissione d'atti d'ufficio e tentata epidemia".

Il governo vuole i no-vax in classe e gli immunodepressi a casa : Roma. “Tra qualche mese nascerà il mio primo figlio, ovviamente sarà mia premura farlo vaccinare, esattamente come il 96 per cento degli italiani”. Ieri il ministro della Salute, Giulia Grillo (M5s), ha voluto sottolineare, con l'annuncio della prossima nascita del figlio, che non è una no-vax. Ma h