huffingtonpost

: Niente vaccini niente scuola - HuffPostItalia : Niente vaccini niente scuola - castell32082033 : RT @HuffPostItalia: Niente vaccini niente scuola - OSentimentale : RT @HuffPostItalia: Niente vaccini niente scuola -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) "Allo stato delle cose, se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl, non potremo permettere la frequenza dei bimbi a, a nidi e materne. Non è possibile far prevalere la nuova circolare Grillo. Per ora, almeno fino all'inizio del nuovo anno scolastico, resta in vigore la Legge Lorenzin: sarà quest'ultima ad essere applicata". Lo afferma l'Associazione Nazionale dei Presidi, che oggi ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute con il capo di gabinetto sul tema dei