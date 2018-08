: New Mexico, bimbi segregati per stragi - TelevideoRai101 : New Mexico, bimbi segregati per stragi - infoitestero : New Mexico, 11 bambini salvati da blitz della polizia - infoitestero : Stati Uniti : Salvati 11 bimbi prigionieri in New Mexico -

L'uomo arrestato in New Messico nella baracca in cui sono stati trovati11 bambini ridotti pelle e ossa, li stava addestrando a compiere sparatorie nelle scuole. E' quanto emerge dai documenti depositati in tribunale. L'uomo-aguzzino, Siraj Ibn Wahhai, era anche sospettato di aver rapito suo figlio Abdul,4 anni, scomparso da diversi mesi, il cui corpo è stato trovato nel campo dell'orrore. L'inchiesta era partita a fine 2017 a Jonesboro, Georgia, proprio dalla scomparsa del piccolo Abdul.(Di mercoledì 8 agosto 2018)