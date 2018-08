Nave Maud | ritorno in Norvegia dopo 100 anni La regina dei ghiacci di Amundsen sfidò il

La Nave Maud torna dopo 100 anni in Norvegia : partì per il Polo Nord : Lunedì 6 Agosto 2018, la nave Maud è riuscita a rientrare in Norvegia dopo essere stata esattamente 100 anni in mare. La nave infatti lasciò il porto di Oslo un secolo fa e la sua spedizione, a causa di diversi imprevisti, è durata più del dovuto: la storia della nave diretta al Polo Nord sta facendo il giro del mondo, lasciando i lettori a bocca aperta. La nave Maud e il viaggio al Polo Nord Si tratta di una delle più importanti navi ...