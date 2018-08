Natura | nelle grotte mai soli e mai improvvisate | le regole della speleologia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Prima regola: speleologi non ci si improvvisa. Ma la seconda regola, altrettanto importante, è che latudine in grotta è una cattiva compagna. Andare alla scoperta del misterioso e affascinante mondo ipogeo non è come fare una passeggiata in montagna e a meno che non abbiate optato per una visita turistica in una grotta appositamente organizzata, con guide e percorsi in sicurezza, si tratta di un’attività che richiede una grande preparazione tecnica e culturale. Ci sono insomma dellebase che è bene sempre tenere presenti. A partire dalla formazione. Se lee la loro esplorazione ci attirano, prima si deve acquisire la preparazione tecnica necessaria: i Gruppi speleologici affiliati al Club Alpino Italiano (CAI) oppure alla Società Speleologica Italiana (SSI) organizzanoprincipali città italiane percorsi formativi con istruttori qualificati per acquisire le ...