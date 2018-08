Nations League : Mediaset aumenta il numero di partite (da 6 a 10) - in diretta su Canale 5 e Italia 1 : Nations League A settembre prenderà il via un nuovo torneo di calcio, con cadenza biennale, riservato alle Nazionali europee: si tratta della Uefa Nations League, competizione nata per sostituire quasi del tutto le amichevoli, ma metterà anche in palio quattro posti per la fase finale dei prossimi Europei 2020. Rai e Mediaset saranno protagoniste della ‘partita’: sulla tv di Stato i match dell’Italia, sulla tv del Biscione i ...

Su Canale 5 il nuovo Pressing e la UEFA Nations League : Più sport sulle reti Mediaset. Da domenica 2 settembre debutta in seconda serata su Canale 5 il nuovo “Pressing”, il programma

Il calcio su Mediaset : torna 'Pressing'! E c'è la Uefa Nations League - esclusa l'Italia : Da lunedì 6 agosto raddoppia il Tg 'Sport Mediaset': ogni giorno, dal lunedì al sabato su Italia 1, oltre al consueto appuntamento delle ore 13.00 debutta la nuova edizione delle 19.00 del quotidiano ...

Nations League : l’Italia sfida il Portogallo il 17 novembre : Lo stadio Meazza di Milano ospiterà sabato 17 novembre (ore 20.45) Italia-Portogallo: quello con Cristiano Ronaldo e compagni sarà il quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega A della Nations League, la nuova competizione Uefa che vedrà l’Italia fare il suo esordio venerdì 7 settembre a Bologna con la Polonia per poi far visita il 10 settembre a Lisbona ai lusitani e il 14 ottobre a Chorzow alla nazionale polacca.L'articolo Nations ...

Uefa Nations League - scelto lo stadio per Italia-Portogallo : si giocherà al Meazza di Milano : Ad un anno dal ritorno del playoff mondiale contro la Svezia, l’Italia tornerà a giocare a San Siro il prossimo 17 novembre sfidando il Portogallo in Nations League Sarà lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano a ospitare sabato 17 novembre (ore 20.45) Italia-Portogallo, quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega A della Nations League, la nuova competizione Uefa che vedrà l’Italia fare il suo esordio venerdì 7 ...

Uefa Nations League - in vendita ticket esordio azzurri con Polonia : E’ iniziata la vendita dei biglietti per Italia-Polonia, il match d’esordio della Nazionale nella Uefa Nations League in programma venerdì 7 settembre, ore 20.45, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita ticketOne presenti sul territorio nazionale e on-line sui siti www.vivoazzurro.it e www.ticketone.it. Tante le promozioni per assistere al primo ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

