Napoli | ufficiale l’acquisto di Malcuit

Napoli - ufficiale Malcuit. Mertens rientra col Wolfsburg : La vittoria di San Gallo contro il Borussia Dortmund ha rappresentato la penultima tappa di avvicinamento al campionato per il Napoli di Ancelotti che ora è atteso sabato dal Wolfsburg in Germania per ...

Ordine dei Medici di Napoli e provincia : “Status di pubblico ufficiale per i medici” : Status di pubblico ufficiale per i Medici, approda alla Camera la proposta di legge per combattere gli atti di violenza sui camici bianchi. Silvestro Scotti: «Quando la politica e le istituzioni lavorano assieme si possono raggiungere grandi risultati. Questo è l’impegno dell’Ordine dei Medici di Napoli». «Abbiamo raggiunto un risultato importante, dopo le infinite battaglie portate avanti per accendere un faro sul tema della violenza nei ...