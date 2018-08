Napoli | giovane di 25 anni accoltella l' ex fidanzata sul lungomare

Napoli - ferito a colpi di pistola giovane ambulante senegalese : Cisse' Elhadji Diebel, 22 anni, ieri sera stava camminando per strada in compagnia di due amici quando è sopraggiunto uno scooter con a bordo due persone che gli hanno sparato alle gambe - Un giovane ...

Lite in un campo rom a Napoli - giovane ferito da colpi di pistola : Un abitante del campo rom di via Taddeo da Sessa a Napoli è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba in circostanze tuttora da chiarire. Il giovane, ricoverato all'ospedale Loreto Mare, ...

Napoli - anziano investito e ucciso : si costituisce l'investitore - è un giovane di 22 anni : Si è costituito poche ore dopo l'incidente il giovane che ha investito e ucciso un uomo di 83 anni al Rione Traiano, a Soccavo. Si tratta di un ragazzo napoletano di 22 anni, incensurato, coi ...

Napoli - carabiniere ferma 16enne che spara per strada : minacciato dallo zio del giovane : Ha sparato in aria con una pistola finta mentre passava un carabiniere in boghese. Che lo ha fermato ma poi è stato minacciato dallo zio del giovane. Per questo motivo i militari hanno arrestato un uomo di 34 anni con l’accusa di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale: l’uomo era già alle forze dell’ordine per reati comuni. Succede a Quarto, in provincia di Napoli, dove un carabiniere, che non era in servizio, stava passando ...

Napoli - giovane maliano ferito dopo il lavoro : “Mi sparavano e ridevano. Nuovo Governo alimenta clima di intolleranza” : “Era mezzanotte, avevo appena finito di lavorare, stavo andando verso corso Umberto quando due persone dentro una macchina hanno sparato verso di me con un fucile a piombini. Poi si sono messi a ridere e sono andati via”. Konate Bouyagui, maliano, 22 anni, con regolare permesso di soggiorno, ripercorre l’aggressione che ha subito a Napoli nella notte tra mercoledì e giovedì. È il secondo episodio del genere in Campania, ...

Napoli - spari da un'auto in corsa : ferito giovane chef del Mali : 'Ridevano e mi offendevano' : Un luogo speciale dove c'è il mondo e dove si dialoga attraverso il cibo. E a Masterchef, Bouyaguai aveva proposto i colori della bandiera della sua terra con il ' Tji Gnagnante '. I cetrioli per il ...

Napoli - giovane ucciso dopo una lite in discoteca : fermato l'assassino - ha 20 anni : Un 20enne residente al Pallonetto di Santa Lucia è stato fermato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Agostino Di Fiore, ucciso all'alba di oggi all'esterno di una discoteca di ...

Napoli - giovane ucciso dopo lite in discoteca : Omicidio questa mattina all'alba a Napoli. Un 28enne di Scampia è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto in via Coroglio. La vittima era incensurata e senza ...