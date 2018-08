Napoli | dalla Regione pronti 20 milioni per ristrutturare il San Paolo

Napoli - Verdi : 'Sorpreso dalla telefonata di Ancelotti. Il no di gennaio? Donadoni mi diede dello stupido' : L'arrivo di Ronaldo Infine, Verdi non può esimersi dal commentare l'arrivo di Ronaldo alla Juventus : "Lui è un fenomeno, tra i più forti al mondo. In Liga ci ho giocato contro, lo conosco. Il suo ...

DALLA FRANCIA - Napoli favorito nella corsa a Cavani : presentata offerta al giocatore : Il Napoli sarebbe la squadra favorita nella corsa ad Edinson Cavani . A scriverlo nelle ultime ore in FRANCIA è CulturePSG . Il club transalpino avrebbe respinto un assalto del Chelsea per il Matador. ...

Napoli - dalla Samp richiesta formale per Chiriches e Tonelli : Come riporta il Corriere dello Sport , la Samp doria dopo il brutto infortunio capitato a Vasco Regini ha chiesto al Napoli due difensori: Lorenzo Tonelli e Vlad Chiriches . Tuttavia gli azzurri hanno fatto sapere che questi ...

Napoli - al Rione Sanità la boxe entra in parrocchia : via i ragazzi dalla strada : A questo progetto hanno partecipato attivamente anche L'altra Napoli onlus e il Questore di Napoli Antonio De Jesu. A fare da allenatori e tecnici saranno gli atleti della FPI, la Federazione ...

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...