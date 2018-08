Napoli-Balotelli | la suggestione | Chiedete a De Laurentiis

Calciomercato Napoli – Balotelli strizza l’occhio ai tifosi sui social : “chiedete a De Laurentiis se…” : Mario Balotelli strizza l’occhio al Napoli : ‘SuperMario’ risponde alle domande dei fan su Instagram su un suo possibile arrivo in maglia azzurra e tira in ballo De Laurentiis Fra i tanti nomi circolati per le big di Serie A, nessuna sembra essersi realmente interessata a Mario Balotelli . In rotta col Nizza, ‘SuperMario’ è alla costante ricerca di una sistemazione di livello, che gli permetta di giocare l’Europa e soprattutto mostrare le ...

Napoli - De Laurentiis fa il punto sul mercato : “non ho fatto nessuna offerta per Di Maria. Balotelli? Sono anni che gli dico no” : Il presidente del Napoli ha parlato del mercato, sottolineando come Balotelli e Di Maria non arriveranno mentre Mertens resterà in azzurro “E’ falsissimo che abbiamo offerto 30 milioni per Di Maria. Balotelli? Non interessa, Sono anni che gli dico di no. Mertens invece resta“. Mertens – Gerardo Cafaro/LaPresse Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce l’interesse per Angel Di Maria e Mario ...