Napoli | accoltellata dall' ex al Lungomare Il racconto di Morena | «Alle donne dico

Napoli - 19ENNE ACCOLTELLATA DA EX FIDANZATO : ARRESTATO/ Ultime notizie : i fatti vicino al consolato americano : NAPOLI, 19ENNE ACCOLTELLATA dall'ex FIDANZATO sul lungomare: è stato ARRESTATO ed è accusato di tentato omicidio. Le Ultime notizie: la ragazza è grave, ma non in pericolo di vita(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:54:00 GMT)

19enne accoltellata sul lungomare di Napoli - arrestato l'ex fidanzato - : La 19enne è ricoverata all'ospedale Loreto Mare in prognosi riservata, non in pericolo di vita, con ferite al polmone e all'addome. A colpirla è stato il 25enne che non accettava la fine della ...

19enne accoltellata sul lungomare di Napoli - arrestato l'ex fidanzato : 19enne accoltellata sul lungomare di Napoli, arrestato l'ex fidanzato La 19enne è ricoverata all'ospedale Loreto Mare in prognosi riservata, non in pericolo di vita, con ferite al polmone e all'addome. A colpirla è stato il 25enne che non accettava la fine della relazione. A maggio dello scorso anno, la coppia ha avuto un ...

Napoli - 19enne accoltellata : arrestato l'ex fidanzato : Napoli, 7 ago., Adnkronos, - E' stato arrestato e portato in carcere l'autore dell'accoltellamento di una 19enne sul lungomare di Napoli. Si tratta dell'ex fidanzato della giovane, con la quale il ...

Napoli - 19enne accoltellata da ex fidanzato : arrestato/ Ultime notizie : lei è grave - non in pericolo di vita : Napoli, 19enne accoltellata dall'ex fidanzato sul lungomare: è stato arrestato ed è accusato di tentato omicidio. Le Ultime notizie: la ragazza è grave, ma non in pericolo di vita(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Napoli - grave la ragazza di 19 anni accoltellata sul lungomare. Arrestato un uomo : è l’ex fidanzato : C’è un arresto per l’accoltellamento di Morena, la 19enne aggredita nel primo pomeriggio di oggi 7 agosto, sul Lungomare di Napoli. Si tratta dell’ex fidanzato, Antonio Bocchetti, con precedenti non legati al crimine organizzato. L’accusa per il 25enne è di tentato omicidio aggravato. La ragazza ricoverata all’ospedale di Loreto Mare è grave ma non è in pericolo di vita. Antonio e Morena fino a qualche tempo fa stavano ...

Choc a Napoli - 19enne accoltellata sul lungomare dall'ex fidanzato : arrestato : Una ragazza di 19 anni è stata ferita gravemente nella zona del lungomare di Napoli: è stata accoltellata da un uomo che, successivamente, è stato rintracciato e bloccato dai...

Napoli - 19enne accoltellata sul lungomare : Una ragazza di 19 anni è stata accoltellata a Napoli al culmine di una lite con un uomo che è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Il ferimento è avvenuto nell'area del lungomare, sugli ...

Choc a Napoli - 19enne accoltellata sul lungomare da un uomo : Una ragazza di 19 anni è stata ferita gravemente nella zona del lungomare di Napoli: è stata accoltellata da un uomo che, successivamente, è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri che indagano ...