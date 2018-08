Napoli | 20 milioni per lo stadio San Paolo De Luca | ' Lo rifacciamo del tutto'

Napoli - dalla Regione pronti 20 milioni per ristrutturare il San Paolo : "Destiniamo al San Paolo 20 milioni per rifarlo completamente", ha detto il presidente della Campania De Luca L'articolo Napoli, dalla Regione pronti 20 milioni per ristrutturare il San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Malcuit al Napoli : è fatta! / Colpo da 11 - 5 milioni più bonus : e non è finita qui... : Malcuit al Napoli: Ancelotti avrà il suo terzino destro, Colpo da 11,5 milioni di euro più bonus. Ma il mercato dei partenopei non è finito: in arrivo un portiere dopo l'infortunio di Meret.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:53:00 GMT)

BELOTTI AL Napoli?/ Ultime notizie : accordo col giocatore - il Torino vuole 70 milioni! : Napoli, arriva il Gallo BELOTTI? accordo col giocatore, serve quello col Torino, ci sarebbe una distanza di 15 milioni tra i due club. E i granata pensano a Zaza come alternativa(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 07:15:00 GMT)

Di Maria al Napoli?/ Potrebbero bastare 30 milioni per acquistarlo dal PSG : Il nome di Di Maria torna di moda per il calciomercato del Napoli. Secondo quanto svelato da Il Corriere dello Sport, il PSG è pronto a cedere l'argentino per 30 milioni di euro.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Napoli - Koulibaly chiede 5 milioni per il rinnovo : folle offerta dello United : La Gazzetta dello Sport svela come io Manchester United abbia fatto un'offerta pazzesca da 100 milioni rifiutata per Koulibaly e che si tratta per il rinnovo: 'La prima richiesta del manager Ramadani è di 5 milioni ...

Napoli - De Laurentiis : “Cavani? Psg vuole 58 milioni” : “Che Cavani venga a Napoli è impossibile perché leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, io l’ho venduto a loro a 63. Loro così vorrebbero astutamente recuperare quei soldi, ma io non glieli farei mai recuperare”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss nel suo quotidiano appuntamento da Dimaro. “Cari tifosi smettete di dire Cavani, Cavani. Qua a Dimaro ci sono giocatori che ...

Napoli - la Spal prepara 10 milioni per Grassi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Spal starebbe pensando ad offrire tra i 9 e i 10 milioni di euro per Alberto Grassi , centrocampista del Napoli . Gli estensi vorrebbero prendere il classe '95 a titolo definitivo, lasciando ...