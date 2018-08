Musica e spettacoli per l' ottava edizione della ' Notte Rosa delle Sirene'

Notte sotto le stelle : Musica - sport e spettacoli in riva al lago d'Endine : musica, busker, enogastronomia, sport ed esposizioni di hobbysti: a Spinone al lago torna "Notte sotto le stelle", con un programma ricco di appuntamenti . L'iniziativa, giunta alla 15esima edizione, ...

Risorgimarche - gran finale con Jovanotti 'Una festa per tutti e un grande abbraccio' - Musica - Spettacoli : Una festa conclusiva che sarà anche 'un grande abbraccio' come annuncia Neri Marcorè che si prepara ad archiviare la seconda edizione di Risorgimarche con un artista a sorpresa e un concertone che ...

'Giulianova Flowers Night' - la notte dello shopping per le vie del centro con Musica e spettacoli : ... tra le promotrici dell'evento " questa volta oltre agli sconti speciali, abbiamo voluto dare spazio anche ad attrazioni e spettacoli per colorare ancora di più la serata"

L'estate niscemese entra nel vivo con spettacoli - Musica - sport e concerti : entrano nel vivo le manifestazioni delL'estate niscemese 018 che l'Amministrazione comunale diretta dal sindaco Massimiliano Conti ha programmato tramite l'assessorato allo sport turismo e spettacolo ...

Musica - teatro - danza - sport - spettacoli e lancio di palloncini - ecco la notte dei desideri di Porto Sant'Elpidio : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra Musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un desiderio nella ...

Mick Jagger - i 75 anni delle rughe più belle del rock - Musica - Spettacoli : Un suo blasonato collega, Pete Townshend, scrisse nel 1965 in My generation , 'Spero di morire prima di diventare vecchio'. Beh, non è diventato vecchio lui e nemmeno Mick Jagger, che oggi compie 75 ...

Al via a Pescara la 23esima edizione di Musicarte nel Parco - tra Musica e spettacoli di talenti locali : Pescara. A partire da domani alle 21 all'Aurum torna musicarte nel Parco, la rassegna giunta alla 23esima edizione, ideata dalla pianista Maria Gabriella Castiglione che, fino al 15 settembre, darà ...

Palloncini rossi e fuochi d'artificio - Laura Pausini conquista Roma - Musica - Spettacoli : 'E dopo tutto questo, cos'altro potrei volere? Vorrei prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l'età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco'. E' una baldanzosa Laura Pausini ...

Cat Stevens - 70 anni tra Musica e fede : l'uomo salvato dalle acque oggi tornato al pop - Musica - Spettacoli : Ancora oggi i fan trovano la sua scelta inspiegabile. I giovani artisti sarebbero pronti a tutto anche per una sola hit, si affannano per entrare nei talent, si dannano l'anima per trovare qualcuno ...

Liam 'corteggia' Noel per una reunion - i fratelli Gallagher di nuovo insieme? - Musica - Spettacoli : Non solo lo perdona, ma gli dice pure: 'Rimettiamo insieme i grandi Oasis e smettiamola di cazzeggiare'. Dei due fratelli Gallagher , questa volta è Liam a far fare un sussulto ai fan che da anni ...

Cinigiano Summer Festival : al via tre serate di Musica - spettacoli e buon cibo : Torna il Cinigiano Summer Festival , nell'ambito del Festival delle associazioni: da venerdì 20 a domenica 22 luglio, a Cinigiano, in Largo di via Italia, tre serate di festa, musica, spettacoli e buon cibo. Si inizia venerdì 20 luglio alle 19:30 con 'A tutto rock', si esibiranno dal vivo quattro band musicali: Althea, Anger, Desertion e The Splitheads. A seguire dj set Thomas ...

Zhang Changxiao - in arte Sean White 'Grazie a De André porto la Musica italiana in Cina' - Musica - Spettacoli : Con una certa modestia, Zhang Changxiao si definisce 'un nuovo Marco Polo'. Non ha del tutto torto, ma dobbiamo capovolgere il punto di vista: non un italiano che spiega la Cina gli italiani, ma un ...

Quel 'Fabulous Trickster' di Infantino - un doc postumo racconta il Tarantolato di Tricarico - Musica - Spettacoli : I Tarantolati di Tricarico sono stati, per molti appassionati di Musica negli anni Settanta, una straordinaria esperienza fisica, culturale, sonora, fatta di ritmo, possessione e creatività. A ...

Rockin' 1000 - arrivano il Maestro Vessicchio e un entusiasta Courtney Love 'È una figata' - Musica - Spettacoli : Altro che Rockin' 1000 . Salgono a 1.500 i membri della band più grande del mondo, 'almeno in termini numerici' ironizza il fondatore, Fabio Zaffagnini , in occasione del concertone del 21 luglio allo ...