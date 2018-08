Municipio IV | PD | l’assessore al sociale Tozzi rassegni le dimissioni

romadailynews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Roma – “Nella commissione Politiche sociali, a cui ha partecipato mezza giunta, gli uffici dele la presidente del, sono nuovamente emerse le criticita’ gia’ evidenziate gli scorsi mesi sull’assistenza ai ragazzi disabili nelle scuole. Non solo proroghe milionarie, non solo incapacita’ di definire esattamente le risorse di cui ilnecessita per far fronte alle reali esigenze del territorio, ma anche un incredibile scaricabarile trae il direttore del, trae l’assessore al Bilancio”. “Insommanon vede, non sente e non parla. Sempre oggi e’ emerso che l’assistenza domiciliare ai disabili necessita, per coprire il servizio, di oltre 600 mila euro, che non arriveranno nemmeno con l’assestamento. Un assessore che non e’ in grado di incidere e sfiduciato di ...