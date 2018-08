MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : “ideale per la Desmosedici” : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale MotoGp arriva sull’autodromo Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’undicesimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria. Lo spettacolare impianto austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i piloti ...