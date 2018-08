MotoGP | GP d' Austria 2018 | orari e come vedere la gara in tv

MotoGP - GP Austria. Marc Marquez : 'Pronto al duello all'ultima curva con Andrea Dovizioso' : Il capoclassifica Marc Marquez arriva nella tana del "nemico", Ducati, che qui ha sempre vinto da quando il GP è rientrato nel motomondiale. Lo scorso anno il duello con Dovizioso fu uno dei più belli ...

MotoGP Yamaha - Rossi : «In Austria lotteremo per il podio» : TORINO - Sono 49 i punti che separano Valentino Rossi da Marc Marquez. Senza aver mai vinto una gara, il Dottore, a questo punto della stagione, si ritrova secondo in classifica. Questo weekend al Red ...

MotoGP Suzuki - Rigamonti : «In Austria serve una buona accelerazione» : ROMA - È trascorsa solo una settimana dal Gp della Repubblica Ceca, a cui è seguito anche un giorno di test sempre a Brno. Neanche il tempo di rifiatare che le squadre e i piloti si sono trasferiti al ...

MotoGP – La Yamaha pronta per il Gp d’Austria : l’analisi di Maio Meregalli : Maio Meregalli positivo e fiducioso alla vigilia del Gp d’Austria: le sensazioni del Team Manager Yamaha in vista della gara di domenica al Red Bull Ring Tutto pronto al Red Bull Ring per l’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo pochi giorni dal Gp della Repubblica Ceca e i test di Brno, i piloti tornano in pista per il Gp d’Austria. La Yamaha si prepara dunque a disputare una gara non proprio nelle ...

MotoGP - GP Austria. Rossi : 'M1 migliore rispetto allo scorso anno' : Il 9 volte campione del mondo non ha mai vinto in Austria, ottenendo un terzo posto in 125cc nel 1996 e una seconda posizione nel 1997, sempre nella stessa classe,. Niente sessione di test post GP ...

MotoGP - Valentino Rossi pronto per la prossima gara : 'In Austria cercheremo il podio' : Valentino Rossi sta attraversando un momento di grande forma, con la moto che sta dando dei netti segnali di miglioramento. Il dottore si trova al secondo posto dietro Marquez e vuole lottare fino ...

MotoGP Austria - tutti gli orari del lungo weekend : gara in chiaro su Sky e TV8 : Al Red Bull Ring, in Austria, si corre l'undicesimo appuntamento stagionale. Ecco tutti gli orari del lungo weekend...

MotoGP - GP Austria 2018 : come vederlo in tv su Sky e TV8. Programma e orari : Dopo aver valicato la metà della stagione in occasione della gara di Brno di pochi giorni fa, siamo già in pista per l’undicesimo appuntamento stagionale. É tempo, infatti, del Gran Premio d’Austria 2018, sul circuito del Red Bull Ring tra Spielberg e Zeltweg. Il campionato inizia a volgere verso il rush finale ed ogni punto diventerà doppiamente importante. La classifica si fa serrata, ed i capo-classifica proveranno ad allungare ...

MotoGP – Vinales dimentica Brno - lo spagnolo pronto per l’Austria : “ecco come sto” : Maverick Vinales pronto a tornare in pista dopo il difficile weekend della Repubblica Ceca: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp d’Austria Weekend complicato per Maverick Vinales a Brno: lo spagnolo della Yamaha ha terminato il suo Gp della Repubblica Ceca ancor prima di poter terminare il primo giro, a causa di una caduta che gli ha poi impedito di disputare la giornata di test del lunedì. Nulla di grave ...

MotoGP – Valentino Rossi oltre le difficoltà : le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria : Valentino Rossi non si dà per vinto: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria Poco, pochissimo, forse quasi nullo, il tempo per riposarsi per i campioni delle due ruote. Dopo il Gp della Repubblica Ceca di domenica i piloti della categoria regina sono tornati in pista lunedì per una giornata di test a Brno, per poi iniziare il loro viaggio verso l’Austria, dove gareggeranno domenica. Domani ci sarà la conferenza ...

MotoGP – Da Brno al Red Bull Ring : ORARI e DIRETTE tv del Gp d’Austria : Anche il Gp d’Austria in chiaro: ORARI e DIRETTE tv della gra di domenica al Red Bull Ring, undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Nemmeno il tempo di riposarsi, che i piloti della MotoGp tornano protagonisti in pista: i campioni delle due ruote non potranno godersi molto tempo per riposarsi e ricaricare le energie dopo il weekend della Repubblica Ceca. Dopo la gara di domenica a Brno, i piloti hanno disputato una ...

MotoGP Marquez e la gara in Austria : "Vediamo se l'ultima curva.." : Battuto delle due Ducati a Brno, Marquez è pronto a riprendere la sua sfida alle rosse di Borgo Panigale dal Red Bull Ring, in Austria, dove l'anno scorso fu piegato da Dovizioso nel celeberrimo ...

MotoGP - Marquez mette in guardia la Ducati : “in Austria avremo alcune novità - lotterò per la prima fila” : Il pilota spagnolo è già proiettato al prossimo Gran Premio d’Austria, dove proverà a mettere i bastoni tra le ruote alle Ducati Non c’è tempo per riposarsi, il calendario di MotoGp prevede infatti subito un’altra gara dopo quella di Brno, conclusa con una splendida doppietta della Ducati. AFP/LaPresse Marc Marquez è riuscito a conquistare tre punti in classifica su Valentino Rossi, arrivando in Austria con 49 lunghezze ...

MotoGP KTM - Espargaro salterà il Gp d'Austria : ROMA - La caduta durante il warm up a Brno è costata a Pol Espargaro la rottura della clavicola sinistra. Una frattura che per fortuna non ha lesionato altre parti del corpo, come la colonna ...