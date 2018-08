MotoGP | GP Austria 2018 | come vederlo in tv su Sky e TV8 Programma e orari

MotoGP – Vinales dimentica Brno - lo spagnolo pronto per l’Austria : “ecco come sto” : Maverick Vinales pronto a tornare in pista dopo il difficile weekend della Repubblica Ceca: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp d’Austria Weekend complicato per Maverick Vinales a Brno: lo spagnolo della Yamaha ha terminato il suo Gp della Repubblica Ceca ancor prima di poter terminare il primo giro, a causa di una caduta che gli ha poi impedito di disputare la giornata di test del lunedì. Nulla di grave ...

MotoGP – Valentino Rossi oltre le difficoltà : le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria : Valentino Rossi non si dà per vinto: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria Poco, pochissimo, forse quasi nullo, il tempo per riposarsi per i campioni delle due ruote. Dopo il Gp della Repubblica Ceca di domenica i piloti della categoria regina sono tornati in pista lunedì per una giornata di test a Brno, per poi iniziare il loro viaggio verso l’Austria, dove gareggeranno domenica. Domani ci sarà la conferenza ...

MotoGP – Da Brno al Red Bull Ring : ORARI e DIRETTE tv del Gp d’Austria : Anche il Gp d’Austria in chiaro: ORARI e DIRETTE tv della gra di domenica al Red Bull Ring, undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Nemmeno il tempo di riposarsi, che i piloti della MotoGp tornano protagonisti in pista: i campioni delle due ruote non potranno godersi molto tempo per riposarsi e ricaricare le energie dopo il weekend della Repubblica Ceca. Dopo la gara di domenica a Brno, i piloti hanno disputato una ...

MotoGP Marquez e la gara in Austria : "Vediamo se l'ultima curva.." : Battuto delle due Ducati a Brno, Marquez è pronto a riprendere la sua sfida alle rosse di Borgo Panigale dal Red Bull Ring, in Austria, dove l'anno scorso fu piegato da Dovizioso nel celeberrimo ...

MotoGP - Marquez mette in guardia la Ducati : “in Austria avremo alcune novità - lotterò per la prima fila” : Il pilota spagnolo è già proiettato al prossimo Gran Premio d’Austria, dove proverà a mettere i bastoni tra le ruote alle Ducati Non c’è tempo per riposarsi, il calendario di MotoGp prevede infatti subito un’altra gara dopo quella di Brno, conclusa con una splendida doppietta della Ducati. AFP/LaPresse Marc Marquez è riuscito a conquistare tre punti in classifica su Valentino Rossi, arrivando in Austria con 49 lunghezze ...

MotoGP KTM - Espargaro salterà il Gp d'Austria : ROMA - La caduta durante il warm up a Brno è costata a Pol Espargaro la rottura della clavicola sinistra. Una frattura che per fortuna non ha lesionato altre parti del corpo, come la colonna ...

MotoGP - GP Austria. Riviviamo lo spettacolo delle ultime edizioni : 2017: Marquez-Dovi, un duello epico! Dopo alcuni giri in testa da parte di Lorenzo, il GP d'Austria diventa un duello tra Dovizioso e Marquez. Attorno a metà gara i due cominciano a contendersi la ...

MotoGP – Pol Espargaro evita l’operazione alla clavicola - ma niente Gp d’Austria per il pilota della Ktm : Il pilota spagnolo non verrà operato alla clavicola, ma salterà comunque il prossimo Gp d’Austria di MotoGp Pol Espargaro non sarà sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, in programma il prossimo week-end sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota della Ktm non ha infatti smaltito le conseguenze dell’incidente che lo ha visto protagonista a Brno, nel corso del warm up pre-gara. I test medici svolti presso ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Austria. Il “Dottore” ancora all’asciutto al Red Bull Ring : La MotoGP sbarca sul Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria 2018. Valentino Rossi prosegue nella sua rincorsa al fuggitivo Marc Marquez e lo fa su un tracciato nel quale, udite udite, non ha mai vinto. Un evento più unico che raro per un nove volte campione del mondo, ma la spiegazione è semplice. Il “Dottore” sul circuito incastonato nelle montagne della Stiria ha corso solamente quattro volte, nel 1996 e 1997 ai tempi della ...

MotoGP - GP Austria 2018 : programma - orari e tv : Il fine settimana del Gran Premio d'Austria, come consuetudine, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Sky Sport , per mezzo dei canali SkySport MotoGP , 207, e SkySport1 , 201, , con dirette ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez punta verso l’Austria per provare a chiudere i conti in anticipo : Abbiamo solamente valicato la metà della stagione, ma sembra che ormai tutto sia già deciso nel Mondiale MotoGP 2018. Con il terzo posto conquistato nel Gran Premio della Repubblica Ceca, infatti, il campione del mondo in carica, Marc Marquez ha messo tra sè ed il più immediato inseguitore, Valentino Rossi, ben 49 punti di distacco. Sostanzialmente due gare di margine. Quando ne mancano appena 9 al termine del campionato, significa avere messo ...

MotoGP - GP Austria 2018 : programma - orari e tv : Nemmeno un attimo di respiro e il Motomondiale torna subito in pista. Il viaggio è breve, dato che dalla Repubblica Ceca si passa all’Austria, più precisamente al Red Bull Ring di Zeltweg per l’undicesimo appuntamento di questa avvincente stagione 2018. Si corre tra i monti della Stiria dove, nelle ultime due stagioni (non si correva in Austria dal lontano 1997) la Ducati l’ha fatta da padrone, con i successi di Andrea Iannone ...

MotoGP - Petrucci contento ma non troppo : “non ho sbagliato niente - ma non è bastato. Podio? Ci riprovo in Austria” : Il pilota ternano ha chiuso al sesto posto il Gp di Brno, fallendo l’obiettivo della top five espresso prima di scendere in pista L’obiettivo era la top five, Danilo Petrucci si è fermato però solo al sesto posto. Più veloci i piloti davanti a lui per provare ad impensierirli, nonostante una condotta di gara perfetta. AFP/LaPresse Il ternano mastica amaro, ma prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: “avevo detto ...

MotoGP - GP Austria 2018 : programma - orari e tv. Si torna in pista fra 5 giorni : Il Mondiale MotoGP non conosce soste e non si ferma dopo il GP di Repubblica Ceca che si è corso nel weekend. Il Circus ripartirà infatti immediatamente alla volta dello Spielberg dove nel weekend del 10-12 agosto si disputerà il GP di Austria 2018, tappa fondamentale per l’intero campionato. Su questo tracciato la Ducati cerca risposte importanti, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in grado di ruggire ma attenzione anche a Valentino ...