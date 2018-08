MotoGp – Dovizioso con la testa in Austria | “l’anno scorso è stato facile | quest’anno

MotoGp - GP Austria. Marc Marquez : 'Pronto al duello all'ultima curva con Andrea Dovizioso' : Il capoclassifica Marc Marquez arriva nella tana del "nemico", Ducati, che qui ha sempre vinto da quando il GP è rientrato nel motomondiale. Lo scorso anno il duello con Dovizioso fu uno dei più belli ...

MotoGp - dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo : “mai stati amici” : Dalla doppietta di Brno alle tensioni tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Gigi Dall’Igna a 360° sulla Ducati ed il suo campionato mondiale di MotoGp dopo la doppietta del Gp di Repubblica Ceca, Gigi Dall’Igna non potrebbe essere più felice di così per il risultato portato a casa. Andrea Dovizioso ha vinto il decimo round del campionato mondiale di MotoGp ed a lui è seguito il compagno di box Jorge Lorenzo. Una clamoroso duo ...

MotoGp - Dovizioso frena : “il titolo non è un’ossessione. I test? Non abbiamo provato nulla di nuovo” : Niente di nuovo sulla moto di Andrea Dovizioso in occasione dei test di Brno, il pilota Ducati invece si è concentrato su Marquez e sul Mondiale Test finiti in anticipo oggi per Andrea Dovizioso, che ha lasciato il circuito di Brno nel primo pomeriggio quando mancava ancora qualche ora al termine della sessione. AFP/LaPresse Buone indicazioni per il pilota Ducati, che ha preferito riposarsi in vista del prossimo appuntamento in calendario: ...

MotoGp - Dovizioso s'è messo alle spalle Lorenzo - Marquez e le critiche : Le urla di liberazione dietro quella visiera aperta che tradivano tutta l'emozione di una vittoria di pura autorevolezza: Andrea Dovizioso conquista il Gran Premio di Repubblica Ceca, al termine di ...

MotoGp. a Brno doppietta Ducati con Dovizioso e Lorenzo : Terzo il capoclassifica mondiale Marquez, davanti a Valentino Rossi - Nella domenica dello sport, spicca la doppietta Ducati nella decima prova del Mondiale di Motogp a Brno, Repubblica Ceca. Andrea Dovizioso ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo di appena 178 millesimi di ...

MotoGp – Basta polemiche - al parco chiuso di Brno tanto rispetto : Dovizioso e Lorenzo nemici-amici [VIDEO] : Quanto rispetto tra i piloti Ducati: strette di mano e complimenti tra Lorenzo e Dovizioso al parco chiuso di Brno Speciale doppietta Ducati, oggi, al Gp della Repubblica Ceca. Weekend da sogno per Andrea Dovizioso a Brno, con pole position e vittoria. Il forlivese della Ducati è salito sul gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Jorge Lorenzo e il leader della classifica piloti. Dopo un periodo di ...

MotoGp – Dovizioso - la vittoria di Brno e l’ignoranza della gente : “strategia a sensazione - ecco cosa dico alla gente che commenta sui social” : Andrea Dovizioso tra soddisfazione e ‘rimproveri’: le parole del ducatista dopo la fantastica vittoria di oggi al Gp della Repubblica Ceca Preziosissima vittoria di Andrea Dovizioso, oggi a Brno: il forlivese della Ducati è stato protagonista di un weekend da favola, conquistato la pole position del Gp della Repubblica Ceca e un importantissimo successo, oggi, a Brno. Importante balzo in classifica piloti per Dovizioso, che ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : le pagelle. Dovizioso perfetto - Lorenzo tenace. Marquez allunga. Valentino Rossi fa il massimo : Andrea Dovizioso ha vinto il GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Doppietta Ducati, dunque, con il forlivese che è tornato al successo che mancava dalla prima gara stagionale. Quarto Valentino Rossi, che ci ha provato ma alla fine ha dovuto arrendersi, bravo comunque a conservare la posizione dall’assalto di Cal Crutchlow. Diamo i voti ai protagonisti. Andrea Dovizioso 10 – E non poteva essere altrimenti. ...

Classifica Mondiale MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Marc Marquez si accontenta ma allunga a +49 su Rossi - Dovizioso passa Vinales : Andrea Dovizioso vince il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP e torna a conquistare 25 punti che gli mancavano dalla gara di esordio in Qatar. Il ducatista approfitta della caduta al via di Maverick Vinales per superare lo spagnolo e tornare in terza posizione in graduatoria. Davanti a tutti rimane, ovviamente, il campione del mondo in carica Marc Marquez che, nonostante il terzo posto odierno, allunga ancora sul più immediato ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso autoritario! Doppietta Ducati : Lorenzo secondo davanti a Marquez. Quarto Valentino Rossi : Doppietta Ducati a Brno. Andrea Dovizioso trionfa nel GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo. Weekend perfetto per il pilota italiano che dopo la pole si è preso anche la vittoria in una gara che lo ha visto quasi sempre in testa. Aveva ragione Marc Marquez, terzo, quando nei giorni scorsi continuava a dire di temere particolarmente la Ducati e il Dovi in particolare. Lo spagnolo ha marcato il forlivese da vicino ma nel finale non è ...