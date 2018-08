MotoGp – Dovizioso con la testa in Austria : “l’anno scorso è stato facile - quest’anno Marquez…” : Andrea Dovizioso parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale MotoGp arriva sull’autodromo Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’undicesimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria. Lo spettacolare impianto Austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i ...

MotoGp - GP Austria. Marc Marquez : 'Pronto al duello all'ultima curva con Andrea Dovizioso' : Il capoclassifica Marc Marquez arriva nella tana del "nemico", Ducati, che qui ha sempre vinto da quando il GP è rientrato nel motomondiale. Lo scorso anno il duello con Dovizioso fu uno dei più belli ...

MotoGp - dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo : “mai stati amici” : Dalla doppietta di Brno alle tensioni tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Gigi Dall’Igna a 360° sulla Ducati ed il suo campionato mondiale di MotoGp dopo la doppietta del Gp di Repubblica Ceca, Gigi Dall’Igna non potrebbe essere più felice di così per il risultato portato a casa. Andrea Dovizioso ha vinto il decimo round del campionato mondiale di MotoGp ed a lui è seguito il compagno di box Jorge Lorenzo. Una clamoroso duo ...

MotoGp - Dovizioso frena : “il titolo non è un’ossessione. I test? Non abbiamo provato nulla di nuovo” : Niente di nuovo sulla moto di Andrea Dovizioso in occasione dei test di Brno, il pilota Ducati invece si è concentrato su Marquez e sul Mondiale Test finiti in anticipo oggi per Andrea Dovizioso, che ha lasciato il circuito di Brno nel primo pomeriggio quando mancava ancora qualche ora al termine della sessione. AFP/LaPresse Buone indicazioni per il pilota Ducati, che ha preferito riposarsi in vista del prossimo appuntamento in calendario: ...

MotoGp - Dovizioso s'è messo alle spalle Lorenzo - Marquez e le critiche : Le urla di liberazione dietro quella visiera aperta che tradivano tutta l'emozione di una vittoria di pura autorevolezza: Andrea Dovizioso conquista il Gran Premio di Repubblica Ceca, al termine di ...

MotoGp – Basta polemiche - al parco chiuso di Brno tanto rispetto : Dovizioso e Lorenzo nemici-amici [VIDEO] : Quanto rispetto tra i piloti Ducati: strette di mano e complimenti tra Lorenzo e Dovizioso al parco chiuso di Brno Speciale doppietta Ducati, oggi, al Gp della Repubblica Ceca. Weekend da sogno per Andrea Dovizioso a Brno, con pole position e vittoria. Il forlivese della Ducati è salito sul gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Jorge Lorenzo e il leader della classifica piloti. Dopo un periodo di ...

MotoGp – Dovizioso - la vittoria di Brno e l’ignoranza della gente : “strategia a sensazione - ecco cosa dico alla gente che commenta sui social” : Andrea Dovizioso tra soddisfazione e ‘rimproveri’: le parole del ducatista dopo la fantastica vittoria di oggi al Gp della Repubblica Ceca Preziosissima vittoria di Andrea Dovizioso, oggi a Brno: il forlivese della Ducati è stato protagonista di un weekend da favola, conquistato la pole position del Gp della Repubblica Ceca e un importantissimo successo, oggi, a Brno. Importante balzo in classifica piloti per Dovizioso, che ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : le pagelle. Dovizioso perfetto - Lorenzo tenace. Marquez allunga. Valentino Rossi fa il massimo : Andrea Dovizioso ha vinto il GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Doppietta Ducati, dunque, con il forlivese che è tornato al successo che mancava dalla prima gara stagionale. Quarto Valentino Rossi, che ci ha provato ma alla fine ha dovuto arrendersi, bravo comunque a conservare la posizione dall’assalto di Cal Crutchlow. Diamo i voti ai protagonisti. Andrea Dovizioso 10 – E non poteva essere altrimenti. ...

Classifica Mondiale MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Marc Marquez si accontenta ma allunga a +49 su Rossi - Dovizioso passa Vinales : Andrea Dovizioso vince il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP e torna a conquistare 25 punti che gli mancavano dalla gara di esordio in Qatar. Il ducatista approfitta della caduta al via di Maverick Vinales per superare lo spagnolo e tornare in terza posizione in graduatoria. Davanti a tutti rimane, ovviamente, il campione del mondo in carica Marc Marquez che, nonostante il terzo posto odierno, allunga ancora sul più immediato ...