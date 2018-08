Moto3 | Martìn domani volerà in Austria

Classifica Mondiale Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Bezzecchi di nuovo in testa davanti a Martin. Di Giannantonio torna in corsa! : Marco Bezzecchi è il nuovo leader del Mondiale di Moto3 dopo il GP della Repubblica Ceca , qui la cronaca della gara , . Il pilota italiano ha terminato la gara in sesta posizione, superando lo spagnolo Jorge Martin , assente per infortunio dopo la caduta nelle prime prove libere. Il vantaggio di ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Bezzecchi di nuovo in testa davanti a Martin. Di Giannantonio torna in corsa! : Marco Bezzecchi è il nuovo leader del Mondiale di Moto3 dopo il GP della Repubblica Ceca (qui la cronaca della gara). Il pilota italiano ha terminato la gara in sesta posizione, superando lo spagnolo Jorge Martin, assente per infortunio dopo la caduta nelle prime prove libere. Il vantaggio di Bezzecchi è ora di tre lunghezze sul pilota del team Gresini, che ieri è stato operato e potrebbe saltare anche la gara dell’Austria, in programma ...

LIVE Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : occasione per gli italiani senza Martin - ma serve la rimonta per Bezzecchi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Si preannuncia una gara appassionante sul circuito di Brno, dove i centauri della minima cilindrata sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e controsorpassi, regalando così un grande spettacolo. Qualifiche, come anche la gara, prive del leader del Mondiale Jorge Martin, caduto nel corso dei turni di prove libere e polso fratturato per ...

Moto3 – Infortunio Jorge Martin : intervento riuscito - dettagli e tempi di recupero : intervento ok per Jorge Martin: dettagli e tempi di recupero dello spagnolo dopo la brutta caduta di ieri a Brno Jorge Martin è stato operato questa mattina a Barcellona al radio sinistro infortunatosi ieri nella prima sessione di prove libere del Gp di Brno. L’intervento è riuscito perfettamente e lo spagnolo, leader del mondiale nella classe Moto3, spera di rientrare già nel prossimo fine settimana in occasione del Gp ...

Moto3 – Terribile caduta a Brno per Jorge Martin : lo spagnolo salta il Gp della Repubblica Ceca [VIDEO] : Pessime notizie per Jorge Martin: il leader iridato di Moto3 costretto a tornare a Barcellona per sottoporsi ad un intervento al braccio dopo la caduta di questa mattina a Brno E’ iniziato il weekend del Gp delal Repubblica Ceca: i piloti, dopo poco più di due settimane di vacanza, sono tornati in pista per la prima sessione di prove libere della gara Ceca sul circuito di Brno. Il weekend di gara è iniziata nel peggiore dei modi per ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : il duello Martin-Bezzecchi riprende a Brno. L’italiano vuol rispondere allo spagnolo : Dopo una pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale 2018 torna protagonista a Brno (Repubblica Ceca), sede del decimo round del campionato iridato. Nella minima cilindrata (Moto3) la situazione è molto serrata nelle prime due posizioni: sono solo sette le lunghezze che separano il nostro Marco Bezzecchi dallo spagnolo Jorge Martin, leader della graduatoria a quota 130 punti. Al giro di boa dell’annata la situazione sembra ristretta ...

Moto3 - GP Germania 2018 : Jorge Martin impone la sua legge - 2° posto prezioso per Marco Bezzecchi : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) domina il GP di Germania nella classe Moto3 e consolida la leadership nel Mondiale davanti ad un positivo Marco Bezzecchi (Ktm Redox). Sul podio anche il britannico John McPhee (Ktm CIP-Green Power), mentre Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, con ogni probabilità. alzano bandiera bianca in ottica iridata con due cadute pesantissime. Scattato dalla pole-position, Martin ha dato sin da subito ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Germania 2018 : Jorge Martin aumenta il vantaggio su Marco Bezzecchi : La quinta vittoria dello spagnolo Jorge Martin, in Germania, consente all’alfiere della Honda (Team Gresini) di allungare in vetta alla graduatoria iridata rispetto a Marco Bezzecchi (2° al Sachsenring) con 7 lunghezze di vantaggio sul centauro romagnolo. Perdono terreno invece Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, caduti nel corso dell’appuntamento tedesco. LA Classifica Mondiale 2018 DELLA Moto3 DOPO IL GP DI Germania 1 Martin ...