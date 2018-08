Moto3 | GP Austria 2018 | tornerà Jorge Martin? Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio

oasport

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il Mondialeè pronto a fare tappa a Zeltweg per il Gran Premio d’. Una fetta importante della gara, tuttavia, non si disputerà sui sali-scendi del Red Bull Ring, bensì in Spagna, a casa di. L’ormai ex leader della classifica iridata, infatti, riuscirà a recuperare a tempo di record dall’infortunio di Brno ed a presentarsi al fine settimanaco? La domanda non è di semplice soluzione, ma è quanto mai importante, dato che lo spagnolo rimane il favorito d’obbligo per la caccia al titolo della classe più leggera. La frattura del radio sinistro dinel corso delle prove libere del venerdì del Gran Premio della Repubblica Ceca, ha già fatto la differenza in questo Mondiale. Il 20enne nato a Madrid, infatti, è stato costretto a saltare l’appuntamento di Brno, cedendo la vetta della classifica al nostro...