Morto Gustavo Giagnoni | l’allenatore col colbacco

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il calcio italiano è in lutto per la morte di. L’ex tecnico si è spento a 85 anni. E’ stato il Cagliari a dare la notizia, ricordandolo su twitter come un “grande uomo di calcio”. Anche il Torino e il suo presidente Urbano Cairo “profondamente addolorati, esprimono il commosso cordoglio e la vicinanza ai famigliari di, mancato all’affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi amici”. “Apprezzato professionista del nostro calcio,resterà nel cuore dei tifosi anche per la sua profonda umanità e per il temperamento sanguigno -si legge sul sito del Torino-: erano gli anni del tremendismo granata e lui, l’allenatore con il, seppe esaltare quell’orgoglioso senso di appartenenza sfiorando con il Toro lo scudetto nella stagione 1971-72 e ponendo le basi per la vittoria del ...