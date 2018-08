Morti gli ulivi di piazza dei Cinquecento E spuntano cartelli di protesta | ' Vogliamo

La piddina accusa Salvini : 'Vergogna - ridi coi Morti'. Ma sbaglia e fa una figuraccia : Tutto normale, è la politica. A volte però, la foga polemica può condurre in errore. È successo infatti con una fotografia pubblicata da Matteo Salvini e rilanciata dalla Morani . Si vede il ministro ...

LOMBOK - TERREMOTO INDONESIA : 142 Morti NEL SISMA/ Non solo i decessi - preoccupano anche gli oltre 500 feriti : TERREMOTO INDONESIA: “LOMBOK isola di MORTI”. Un turista italiano rivela: “C'è una connazionale gravemente ferita”. Le ultime notizie sul SISMA di magnitudo 7.0(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:14:00 GMT)

Si radunano per una veglia funebre : dieci Morti e 30 intossicati dal cibo : Tra i morti anche i due figli dell'uomo deceduto che avevano invitato parenti e amici per un ultimo saluto al padre, molto noto nella comunità locale. Tra gli intossicati alcuni considerati in gravi condizioni. Principale imputato della tragedia è uno stufato offerto ai presenti.Continua a leggere

Migranti - meglio Morti. Perché solo così ci sembrano umani - proprio come noi : Tre giorni fa furono quattro. Ieri dodici. E ricordo di altri tre morti per strada, non so bene dove. Io però dico: meglio morti. Se questi Migranti muoiono almeno smettono di essere dei fantasmi, dei senza nome, dei corpi abbandonati che si piegano in terra oppure sorreggono col loro corpo una montagna di indumenti. Loro ingobbiti e noi in spiaggia sdraiati a guardarli, a volte persino infastiditi da tutto quel traffico di chincaglierie. Perciò ...

Mangiano stufato a veglia funebre - 8 Morti : Lima, 7 ago. (AdnKronos) – Almeno otto persone sono morte e 20 sono ricoverate in gravi condizioni dopo aver partecipato a una veglia funebre. Secondo quanto hanno riferito le autorità della regione di Ayacucho, nel sud del Perù, è probabile che il cibo servito alla cerimonia fosse contaminato. Specialisti sono stati inviati dal governo nel distretto di San José de Ushua per trovare la fonte della contaminazione che, secondo i media ...

Frana in Val Ferret - centinaia di evacuati. Morti moglie e marito : Frana in Val Ferret, centinaia di evacuati. Morti moglie e marito Dopo quello del 61enne di Milano, è stato trovato anche il corpo senza vita della moglie dispersa. L'auto della coppia è stata travolta da fango e detriti. Sono circa 200 le persone bloccate Parole chiave: ...

Frana Val Ferret - centinaia di evacuati. Morti moglie e marito - : Dopo quello del 61enne di Milano, è stato trovato anche il corpo senza vita della moglie dispersa. L'auto della coppia è stata travolta da fango e detriti. Sono circa 200 le persone bloccate

Frana Val Ferret - centinaia di evacuati. Morti moglie e marito : Frana Val Ferret, centinaia di evacuati. Morti moglie e marito Dopo quello del 61enne di Milano, è stato trovato anche il corpo senza vita della moglie dispersa. L'auto della coppia è stata travolta da fango e detriti. Sono circa 200 le persone bloccate Parole chiave: ...

Sisma in Indonesia : terremoto di magnitudo 7 - oltre 140 Morti/ Ultime notizie : rintracciati tutti gli italiani : terremoto oggi in Indonesia: Sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:20:00 GMT)

Almeno 140 Morti per il sisma in Indonesia. Tra gli italiani bloccati anche Aldo Montano : "Scene apocalittiche" : Si aggrava il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito ieri l'Indonesia: secondo media locali i morti sarebbe Almeno 142. Lo ha confermato l'Agenzia nazionale per i disastri naturali secondo cui il sisma ha distrutto 13mila edifici. Il bilancio è destinato ad aumentare, man mano che i soccorritori si fanno strada tra la macerie. Finora sono state evacuate migliaia di persone. "La maggior parte erano edifici costruiti ...

Marito e moglie Morti in casa : i cadaveri trovati dalla figlia : A Busto Arsizio. Maria Dolores Della Bella, 68 anni, trovata in camera da letto con segni di strangolamento, mentre il...

Marito e moglie trovati Morti in casa : è giallo : Ad Adrano (Catania). A scoprire i corpi dei due, Antonino Bua, 51 anni, e la moglie Concetta Barbera, 48, sarebbe stata la...

Terremoto in Indonesia : i Morti sono oltre 90 e si scava ancora - migliaia di evacuati : Aumenta di ora in ora il bilancio del terribile sisma che ha colpito l'isola di Lombok in Indonesia. I soccorsi sono ancora la lavoro e i numero di decessi potrebbe crescere ancora perché ancora no si è riusciti a raggiungere alcune delle zone maggiormente colpite dal Terremoto.Continua a leggere

SISMA INDONESIA : 82 Morti PER TERREMOTO MAGNITUDO 7/ Ultime notizie : centinaia di feriti - migliaia di sfollati : TERREMOTO oggi in INDONESIA: SISMA 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:49:00 GMT)