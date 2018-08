Morena Albino | accoltellata dall' ex a Napoli | Mi amava troppo | non credevo potesse

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) "Sto bene, per fortuna sono viva ma adesso deve pagare per le coltellate che mi ha dato. Alle donne dico di denunciare subito le violenze subite". In un post apparso sul suo profilo Facebook,lancia un appello alle donne. Racconta la sua esperienza, quanto le è accaduto, invita tutte a tutelarsi, prima che siatardi. La ragazza di 19 anni diè stata'ex fidanzato sul lungomare del capoluogo campano. È arrivata in fin di vita all'ospedale Loreto Mare, ma dopo un intervento chirurgico e settanta punti di sutura non è più in pericolo di vita.L'ex fidanzato, Antonio Bocchetti - 25 anni, con precedenti non legati al crimine organizzato - è stato arrestato dai carabinieri e si trova in carcere per tentato omicidio. Avrebbe provato a uccidereper la fine della loro relazione d'amore e al culmine di ...