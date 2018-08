Monte Bianco | dispersi tre alpinisti italiani

Tre italiani dispersi sul Monte Bianco : ANSA, - AOSTA, 08 AGO - Tre alpinisti italiani di circa 30 anni sono dispersi sul versante francese del Monte Bianco. Sono un militare del Soccorso alpino della guardia di finanza di Bardonecchia, ...

Incidenti montagna : 3 italiani dispersi sul Monte Bianco : Tre alpinisti italiani di circa 30 anni sono dispersi sul versante francese del Monte Bianco. Sono un militare del Soccorso alpino della guardia di finanza di Bardonecchia (Torino), il fratello e una donna. L’allarme è partito dai soccorritori italiani. I tre sono stati avvistati l’ultima volta a Chamonix ieri verso le 7.30, all’altezza degli impianti di risalita di Grand Montets. Le ricerche svolte oggi dalla gendarmeria ...

Francia - caldo record : sconsigliata l’ascesa al Monte Bianco : I fenomeni franosi legati alle alte temperature hanno portato le autorità francesi a sconsigliare ufficialmente l’ascesa del Monte Bianco (4.807 metri) lungo la via normale del Gouter, la più frequentata. “A causa dell’ondata di caldo e del fenomeno di siccità che interessa il dipartimento da diverse settimane, si stanno verificando importanti cadute di pietre” lungo l’itinerario, si legge in una nota congiunta di ...

Monte Bianco - precipita cordata : morti tre alpinisti/ Ultime notizie : prolungato il divieto di ascesa : Monte Bianco, precipita cordata: morti tre alpinisti. Intanto è stato prolungato il divieto di ascesa fino al 15 agosto. Le Ultime notizie sulla tragedia avvenuta sul versante francese(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:13:00 GMT)

Incidenti in Montagna : precipita cordata sul Monte Bianco - morti 3 alpinisti : Tre alpinisti di una stessa cordata sono morti nel settore francese dei Dômes de Miage, a circa 3.600 metri d’altitudine nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia. All’origine dell’incidente vi sarebbe lo svitamento dell’attrezzatura. L’identità delle vittime non è stata resa nota. Sul posto è intervenuto il Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix per il recupero dei corpi. Ieri un altro alpinista è ...

Incidenti in Montagna : precipita sul massiccio del Monte Bianco - muore alpinista : Un alpinista ha perso la vita sul massiccio del Monte Bianco: l’uomo è precipitato dalla cresta sud dell’Aiguille Noire de Peuterey. In corso il recupero da parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves e del Soccorso alpino valdostano. Illeso il compagno di scalata, rimasto bloccato in parete e recuperato dai soccorritori. La vittima è precipitata per 200-300 metri. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore sul versante francese del massiccio del Monte Bianco : Un uomo è morto ieri sul versante francese del massiccio del Monte Bianco: l’alpinista svizzero 71enne era in cordata con una guida 57enne, suo connazionale. I due procedevano lungo la via normale per il Mont Blanc de Tacul quando sono precipitati: la guida alpina è sopravvissuta. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore sul versante francese del massiccio del Monte Bianco sembra essere il primo su Meteo Web.

Trovata mano su Monte Bianco: forse di vittima incidente aereo

Escursionista trova una mano sul Monte Bianco : Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Dauphiné Libéré, un Escursionista ha trovato una mano nella zona del ghiacciaio di Les Bossons, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, precisamente a Monte de la Cabane du Cerro, un piccolo ristorante a 1.358 metri di quota. Sul posto è intervenuta la gendarmeria di Chamonix. Nonostante sia necessario tempo per stabilire a chi appartenga, si ritiene che la presenza, vicino al luogo ...

Francia - il prefetto impone il numero chiuso per scalare il Monte Bianco : Monte Bianco a numero chiuso? Può sembrare strano ma in un certo senso è così. Almeno dal versante francese, dove la montagna più alta d'Europa viene chiamata Mont Blanc.A causa dell'eccessivo numero di alpinisti che ogni estate tenta l'ascensione alla vetta più alta del Vecchio continente, il prefetto dell'Alta Savoia, Pierre Lambert, ha stabilito che almeno fino al 1 agosto chiunque non abbia prenotato un posto letto nel rifugio del Gouter non ...

Accadde oggi : il 16 luglio 1965 l’inaugurazione del traforo del Monte Bianco : Avvenne il 16 luglio 1965 l’inaugurazione del traforo del Monte Bianco, alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti di Italia e Francia: i lavori di costruzione iniziarono nel maggio del 1946, senza autorizzazioni e con mezzi del tutto inadeguati e solo nel 1949 le autorità italo-francesi firmarono un accordo per proseguire la realizzazione dell’opera. Il tunnel, costituito da una galleria unica a doppio senso ...

Quattordici morti sul Monte Bianco da inizio maggio - l'allarme del prefetto dell'Alta Savoia : "Chi sa rinunciare resta vivo" : Ogni giorno da 300 a 500 alpinisti tentano la scalata del Tetto d'Europa. Già ora al rifugio Tete Rousse molti vengono bloccati dalla Gendarmerie