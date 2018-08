Montagna | precipita cordata in Austria | si temono diverse vittime

Velivolo precipita in Montagna sopra a Flims - GR - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidenti in Montagna : precipita cordata sul Monte Bianco - morti 3 alpinisti : Tre alpinisti di una stessa cordata sono morti nel settore francese dei Dômes de Miage, a circa 3.600 metri d’altitudine nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia. All’origine dell’incidente vi sarebbe lo svitamento dell’attrezzatura. L’identità delle vittime non è stata resa nota. Sul posto è intervenuto il Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix per il recupero dei corpi. Ieri un altro alpinista è ...

Incidenti in Montagna : precipita sul Monte Rosa - morto alpinista : Grave incidente ieri mattina sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa: un alpinista è morto mentre stava scalando da solo Punta Dufour (4.634 metri). E’ precipitato poco prima di raggiungere la vetta, cadendo per centinaia di metri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto sul ghiacciaio del Gorner: non è ancora stato identificato. Sul posto i soccorritori di Air Zermatt e la polizia cantonale del Vallese. L'articolo ...

Incidenti in Montagna : precipita sul massiccio del Monte Bianco - muore alpinista : Un alpinista ha perso la vita sul massiccio del Monte Bianco: l’uomo è precipitato dalla cresta sud dell’Aiguille Noire de Peuterey. In corso il recupero da parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves e del Soccorso alpino valdostano. Illeso il compagno di scalata, rimasto bloccato in parete e recuperato dai soccorritori. La vittima è precipitata per 200-300 metri. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul ...

Tragedia in Montagna : 35enne muore precipitando con il parapendio : Un uomo di 35 anni è morto dopo un tremendo schianto con il parapendio e un volo da oltre 150 metri d'altezza. L'incidente è accaduto a Vigezzo e per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i tempestivi soccorsi. Altro incidente con il parapendio è avvenuto nel modenese: un sessantenne ha sbagliato manovra e si è schiantato e al momento è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.Continua a leggere

Incidenti Montagna : donna precipita e muore a Rio Pusteria : Un’altoatesina di 74 anni, Katherina Volgger, di Gais, è morta in un incidente in montagna a Rio Pusteria, in Alto Adige. La donna è precipitata per 150 metri nella zona del rifugio Bressanone, in località Valles. E’ deceduta sul colpo. L’incidente è avvenuto verso le ore 13 a 2.400 metri di dislivello. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino e l’elicottero Pelikan 2 che hanno recuperato e la salma. Sono intervenuti ...

Incidenti Montagna - precipita da Cervino : muore alpinista polacco : Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco proviene da NewsGo.

Precipita e muore in Montagna Trentino : ANSA, - TRENTO, 22 LUG - Un Trentino di 64 anni, di Tuenno, è morto stamani in seguito a un incidente in montagna, in Val di Tovel. L'uomo è scivolato ed è Precipitato vicino al passo de l'Om, durante ...

Incidenti in Montagna : precipita e muore durante escursione in Trentino : Grave incidente in Montagna questa mattina in Trentino, in Val di Tovel: un uomo è scivolato ed è precipitato vicino al passo de l’Om, durante un’escursione tra pian della Nana e la val Madris. Il 64enne si trovava oltre quota 2.000 metri, con un amico che ha chiamato subito i soccorsi, ma i sanitari, giunti sul posto in elicottero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita e ...

Incidenti in Montagna - precipitano da 1.300 metri : morti alpinisti sul Cervino : L'incidente è avvenuto alle 12 circa a quota 4.4000 metri di altitudine: le vittime sono precipitate per 1.300 metri

Montagna : alpinista muore precipitando per 600 m sul Monte Rosa : Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano hanno recuperato in elicottero il corpo senza vita di un alpinista, ancora non identificato, precipitato sul Castore, Monte Rosa, per circa 600 metri lungo la parete ovest. Il medico dell’equipaggio ha constatato il decesso dell’uomo. Il corpo dell’alpinista sara’ affidato al Soccorso alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria. L'articolo Montagna: ...

Montagna - in equilibrio su una fune : precipita nel vuoto e muore nel Veronese : Incidente mortale intorno alle 19 sul Corno d’Aquilio, nel Veronese. Un giovane stava camminando in equilibrio su una fune tesa tra due cime nei pressi del sentiero di Cima Borghetto quando è precipitato per circa 200 metri. La Centrale del Suem 118 è stata allertata e ha inviato un elicottero da Verona che ha trasportato sul posto 14 tecnici del Soccorso alpino di Verona e Ala. I soccorritori hanno raggiunto il punto in cui si trovava il ...

Incidenti in Montagna - Trentino : ciclista precipita in dirupo e muore : Un ciclista ha perso la vita in Trentino: è precipitato per 150 metri in un dirupo tra Cavedago e Andalo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio ma il corpo è stato rinvenuto in zona impervia dell’Altopiano della Paganella solo in serata da un drone dei vigili del fuoco del corpo permanente, e recuperato poi dal soccorso alpino. E’ possibile che il 50enne sia caduto nella scarpata sottostante il sentiero a causa di un malore, ...