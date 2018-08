Modric resta appeso a Florentino Il Real blocca Luka | oggi si decide

Inter : telenovela Modric. Lopetegui stoppa i nerazzurri : “il croato è felice e resta” : Inter MODRIC- Il tecnico del Real Madrid, Lopetegui, è tornato a parlare del futuro di Modric, vicino all’Inter, cercando di tranquillizzare i tifosi. “Il presidente ha parlato molto della questione, ma non abbiamo dubbi che Modric sarà felice di giocare con noi la prossima stagione e che continuerà a essere un giocatore importante per noi. Ho parlato con lui e non è una cosa privata che io parli con i miei giocatori”, ha ...

Inter - Lopetegui stoppa Modric : 'Non ci sono dubbi : resta al Real Madrid' : Per alcuni quelli che comincia domani sarà la settimana decisiva, per altri non se ne farà nulla. Al centro della vicenda c'è Luka Modric, che tornando dalle ferie potrebbe chiedere ai dirigenti del ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Modric resta - non ho dubbi' : WASHINGTON DC, Stati Uniti, - 'Ha già risposto il presidente, non ho molto altro da aggiungere. Modric è un giocatore straordinario e lo aspettiamo a braccia aperte'. Julen Lopetegui , al termine dell'...

Lopetegui gela l'Inter : "Modric resta - sarà felice al Real Madrid" : Julen Lopetegui, al primo anno sulla panchina del Real. EPA Lopetegui ha due parole chiave per descrivere la situazione di Luka Modric: 'confianza', cioè fiducia, e poi 'extraordinario'. Che è il modo ...

Inter - il sogno Modric rischia di svanire. Lopetegui : “il croato resta a Madrid” : L’Inter vorrebbe chiudere il calciomercato con il botto e sogna Luka Modric. Il croato vorrebbe fortemente i nerazzurri tanto da voler parlare con il Real Madrid per potersi liberare ad una cifra “accettabile”. In questo quadro un pò confuso Ausilio e lo staff dirigenziale di Suning attende sornione prima di fare i primi passi. Julen Lopetegui, nuovo tecnico dei ‘Blancos’ stoppa però la cessione del forte ...

Modric all'Inter?/ Ultime notizie - il croato resta la prima scelta per il club nerazzurro : Modric all'Inter? Ultime notizie: il croato incontrerà Perez per liberarsi dal Real Madrid, passo necessario per scongiurare la clausola da 750 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 21:49:00 GMT)

Modric ALL'INTER/ Ultime notizie : l'entourage del croato resta a Milano : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 00:29:00 GMT)

L'Inter ha il sì di Modric : ora resta da convincere il Real. Vidal resta in attesa : Luka Modric potrebbe essere il colpo ad effetto del mercato delL'Inter che ha già portato sette giocatori alla corte di Luciano Spalletti. Il club nerazzurro, insieme alla Roma, è stato quello che si ...

Modric "chiama" l'Inter - la moglie tratta col Real. E Vidal resta in stand by... : La pazza idea Luka Modric continua a far sognare i tifosi dell'Inter. Ma come è nata questa suggestione che ha addirittura tenuto in stand by una trattativa come quella per Arturo Vidal, che sembrava ...