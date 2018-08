Modica Calcio | primo allenamento in vista del campionato

Alessio Macauda al Modica Calcio : Alessio Macauda “riprende” da dove aveva lasciato, l'attaccante Modica no fara' parte della rosa del Modica Calcio .

Modica Calcio rinforza il reparto Under : Il Modica calcio del presidente Mommo Carpentieri “rinforza” il reparto Under. Dal "Per Scicli" arriva Guastellini, dal Modica Airone Gianni'.