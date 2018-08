Moavero contro Salvini | ' Siamo stati emigranti | ricordiamocelo quando altri arrivano in

"Dal Cairo c'è forte volontà di risultati concreti su Regeni". Il ministro Moavero dopo l'incontro con il capo diplomatico egiziano : "Sono stato compiaciuto di ascoltare dal ministro e anche dal governo egiziano forte volontà di portare l'inchiesta giudiziaria a risultati concreti": lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, riferendosi al caso di Giulio Regeni, in una conferenza stampa congiunta tenuta al Cairo con il capo della diplomazia egiziana, Sameh Shoukry."Abbiamo concordato che Egitto e Italia devono avere contatti anche su una base ...

Moavero - missione in Libia a sorpresa “contro” la Francia?/ Atteso premier Conte : “Sfide simili da affrontare” : Moavero, missione in Libia a sorpresa “contro” la Francia? Atteso il premier Giuseppe Conte: “Abbiamo sfide simili da affrontare”. Le ultime notizie sul ministro degli Esteri(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:45:00 GMT)

Moavero : Vienna chiude?Contro spirito Ue : 18.23 "Il Consiglio europeo ha affermato che l'immigrazione è una questione europea e serve uno sforzo condiviso. Se questo è lo spirito, dovremmo entrare in una fase di cooperazione. Ma la decisione austriaca di chiudere il Brennero sarebbe contro questo spirito e allora chi la mettesse in atto se ne dovrebbe assumere le responsabilità". Lo dice il ministro degli Esteri Moavero aggiungendo: "Se gli Stati Ue seguiranno virtuosamente le azioni ...

Scontro Italia-Francia - Moavero convoca l'ambasciatore : "Relazioni compromesse" : La reazione del governo italiano non si è fatta attendere troppo. All'indomani degli insulti di Emmanuel Macron a Matteo Salvini e al governo Conte per la vicenda della Nave Aquarius, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore francese Christian Masset ma, data la sua assenza da Roma, ha ricevuto l'Incaricata d'Affari, Claire Anne Raulin. "I toni usati da Macron sono ingiustificabili ...

Aquarius - il governo Conte fa sul serio contro la Francia. Il ministro Moavero convoca l'ambasciatore : Italia contro Francia , il governo di Giuseppe Conte fa sul serio. Dopo le dure parole del premier contro Emmanuel Macron , il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi , un tranquillo tecnico '...

Governo - Conte e il primo lunedì a Palazzo Chigi : al lavoro per la fiducia e incontro con Moavero per il G7 in Canada : Una prima telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il lavoro in vista del voto di fiducia e del G7 in Canada. E’ il primo lunedì di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo del Governo, dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e la domenica di riposo dopo le complicatissime trattative per la formazione del suo ...

Governo - diretta – Incontro Di Maio-Salvini-Conte. Ipotesi accordo : all’Economia Tria - agli Esteri Moavero - agli Affari Ue Savona : Giovanni Tria ministro dell’Economia, Enzo Moavero Milanesi agli Esteri, Paolo Savona agli Affari europei. E’ lo schema su cui si basa l’Ipotesi di accordo tra M5s e Lega per la lista dei ministri da riformulare e consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi si conferma la presenza di Savona nel Governo in una posizione peraltro non marginale (perché terrebbe i rapporti con l’Unione Europea a nome ...

Governo - diretta – Incontro Di Maio-Salvini-Conte. Ipotesi accordo : all’Economia Tria - agli Esteri Moavero - agli Affari Ue Savona : Giovanni Tria ministro dell’Economia, Enzo Moavero Milanesi agli Esteri, Paolo Savona agli Affari europei. E’ lo schema su cui si basa l’Ipotesi di accordo tra M5s e Lega per la lista dei ministri da riformulare e consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi si conferma la presenza di Savona nel Governo in una posizione peraltro non marginale (perché terrebbe i rapporti con l’Unione Europea a nome ...