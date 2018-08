Moavero | Anche noi siamo stati migranti Lega insorge

Marcinelle - Moavero : «Siamo stati anche noi degli emigrati - ricordiamolo quando arrivano» : Sono le parole del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all'estero, in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Nel giorno ...

Moavero : “Anche noi fummo migranti - ricordiamocelo quando arrivano in Italia” Fdi : “Paragone improprio e offensivo” : “Siamo stati una nazione di e migranti , siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro” e bisogna ricordarlo “ quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all’estero. Parole cui ha reagito Fratelli d’Italia: “Gli Italiani che emigrarono hanno portato lavoro e qualità e chi ci ha ospitato ...

