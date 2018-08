Milleproroghe | stop ai fondi per le periferie In fumo 18 milioni di euro per Campobasso

Scontro tra sindaci e Governo sul bando periferie stoppato nel Milleproroghe : E' quasi braccio di ferro tra Governo e sindaci sulla vicenda del bando periferie, stoppato dal decreto Milleproroghe per due anni, che relegherebbe alle amministrazioni comunali la gestione di pagamenti già definiti. La norma, varata dal Governo Renzi e completata a dicembre scorso da Gentiloni, prevede convenzioni per opere da realizzare in ben 96 tra città e aree metropolitane, da estendere ad altre 120 realtà urbane. Un ...

Milleproroghe - stop a fondi Periferie. Governo : “Trasferiti a nuovo fondo”. Ma Anci valuta diffida : ‘Progetti già partiti’ : L’Anci contro il Governo per il congelamento dei fondi del bando per le periferie previsto nel decreto Milleproroghe. Nel provvedimento approvato il 7 agosto al Senato e che aspetta il via libera della Camera in autunno infatti, se da un lato si prevede lo sblocco degli investimenti per gli enti virtuosi, dall’altra si congelano fino al 2020 i finanziamenti per 96 tra città e aree metropolitane. Ad essere bloccata nello specifico è ...

Senato - ingorgo sui decreti prima della pausa estiva. Dignità stoppato in commissione. Precedenza al Milleproroghe : Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento prima della pausa estiva (che durerà 35 giorni), al Senato si è arrivati all’ingorgo. Un imbuto in cui è arrivato sia l’esame del decreto Dignità sia del decreto Milleproroghe che contiene tra le altre cose le misure sui vaccini, sulle intercettazioni, sulle aziende partecipate e sui contratti di energia. Il decreto Dignità andrà in Aula, solo dopo l’ok del decreto ...

Milleproroghe - stop riforma intercettazioni : 'No al bavaglio all'informazione deciso dal Pd dopo caso Consip' : Questa riforma va incontro alle osservazioni raccolte', ha puntualizzato il ministro dell'Economia Giovanni Tria.