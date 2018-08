Milleproroghe | D’Uva | sbloccate risorse per Comuni con sì anche Pd

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Roma, 8 ago. (AdnKronos) – ‘Al Pd diciamo che il rispetto della legge per noi è sacro. Ma poi non hanno votatoloro l’emendamento? Erano anni che iattendevano di poter utilizzare ledegli avanzi di amministrazione congelate a causa di assurdi vincoli e, grazie a questo emendamento, oggi tutto ciò è possibile. Si tratta di un miliardo diche rendiamo disponibili per rilanciare gli investimenti sul territorio”. Lo afferma Francesco D’Uva, capogruppo M5S alla Camera. ‘Peraltro -aggiunge- siamo intervenuti per sanare una situazione creata dal Partito democratico. Si tratta del fondo periferie creato dal precedente governo, le cuisono state stanziate sulla base di una norma sulla quale è intervenuta la Corte costituzionale con una sentenza di illegittimità. In questo modo, oltre a sbloccare finalmente gli ...