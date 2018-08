Milano Morti a Brancaleone Lorenzo e Giulia Pipolo | grave Simona Dall’Acqua

Milano - presidio al Duomo : "Basta con le morti sul lavoro" : Un manichino in veste da operaio con caschetto in testa e imbracatura appeso all'impalcatura intorno al Duomo di Milano . E' il simbolo del presidio regionale organizzato da Cgil, Cisl e Uil dei lavoratori della filiera delle costruzioni per protestare contro gli infortuni...

Morti sul lavoro - manifestazione Ugl a Milano : 1029 sagome bianche in piazza Duomo per ricordare le vittime del 2017 : Si chiama “Lavorare per vivere” l’iniziativa del sindacato Ugl (Unione generale del lavoro) organizzata a Milano in memoria delle Morti bianche. Per l’occasione sono state installate in piazza Duomo 1029 sagome di cartone riciclato, lo stesso numero delle vittime sul lavoro del 2017. Il segretario di Ugl Paolo Capone, presente alla manifestazione,ha sottolineato la necessità di “più controlli e meno ...