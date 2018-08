Milan più vicino a Bakayoko

Calciomercato Milan – Bakayoko sempre più vicino al club rossonero - i dettagli : Bakayoko sempre più vicino al Milan: il club rossonero accelera sul centrocampista del Chelsea Il Milan continua il suo lavoro di rinforzo: il club rossonero è attivo sul mercato in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A, che si prospetta ricca di spettacolo. Già a fine giugno si è parlato della possibilità dell’arrivo al Milan di Bakayoko: adesso sembra che il club rossonero abbia accelerato sul centrocampista ...

Record per il turismo a Milano - in luglio registrati più di seicentomila visitatori : L'assessore Guaineri: "Siamo tra le mete più ambite al mondo". La città è amata dai single tra i 30 e i 45 anni, i soggiorni durano fino a 10 giorni

Maldini - qual è il suo ruolo al Milan : più operativo di Nedved - Zanetti e Totti : L'ex capitano rossonero è il direttore dello sviluppo strategico dell'area sportiva. A differenza di altri grandi ex, per...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi più innamorati che mai : gli scatti hot sotto il sole di Milano Marittima : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sempre più uniti: nonostante i rumors, la storia d'amore tra il ministro dell'Interno e la bella conduttrice sembrerebbe non conoscere crisi. Sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 8 agosto, infatti, campeggiano le foto delle effusioni che la coppia si è scambiata sotto il sole di Milano Marittima, dove i due hanno voluto trascorrere parte delle loro vacanze."Altro che Maiorca, ...

Polveriera Real Madrid - gesto estremo di Kovacic : “non mi alleno più - voglio andare via”. Inter e Milan si contendono il croato : Mateo Kovacic non si allenerà più con il Real Madrid: vuole lasciare i madrileni ed ha chiesto al club la cessione. Il suo gesto nasce dalla consapevolezza di avere poco spazio e l’ex Interista è stufo di far panchina e tra le possibili destinazioni gradite c’è proprio l’Inter. A Milano c’è il suo più grande estimatore, il ds nerazzurro Piero Ausilio, che lo aveva acquistato nel 2013 e lo riporterebbe subito a San ...

Calciomercato Milan – “Non mi alleno più” - Kovacic rompe con il Real Madrid : ecco la clamorosa richiesta : Mateo Kovacic rompe con il Real Madrid e chiede a gran voce la cessione: il Milan monitora con attenzione la situazione del centrocampista croato Mateo Kovacic non si allenerà più con il Real Madrid fin quando non verrà definito il suo futuro. È questo l’ultimatum che, secondo Marca, il centrocampista croato avrebbe fatto pervenire al club spagnolo. Kovacic vorrebbe essere ceduto, visto lo scarso minutaggio avuto la scorsa stagione e ...

Milan - è il Maldini-day : "Qui per Leonardo - ora il ruolo è più chiaro" : Saranno gli alfieri del Milan nel mondo". Poi la palla passa a Leonardo : "Il sì di base di Paolo esisteva già, questa è casa sua, sono contento di lavorare a stretto contatto con lui. Di Paolo mi ...

Milano - nella domenica gratis più ingressi ai musei che in piscina : Milano, 6 ago., askanews, - Nelle piscine milanesi, nella caldissima domenica del 5 agosto, oltre 11mila persone hanno cercato svago e refrigerio. Quello che colpisce però è il dato della domenica ...

Milan sempre più Milanista. Anche Maldini torna a casa : Oggi, a distanza di nove anni, è stato proprio Leonardo a ricucire, si spera definitivamente, quello strappo, riportando Maldini nel mondo Milan. La notizia era nell'aria da giorni, da quando è stato ...

Calciomercato Milan – Leonardo non si ferma più! In volo verso Parigi : obiettivo Adrien Rabiot - ecco le cifre : Manca un centrocampista di qualità per completare la mediana del Milan: il direttore dell’area tecnico-sportiva rossonera, Leonardo, in volo verso Parigi per puntare Adrien Rabiot del PSG Dopo le indiscrezioni su Milinkovic-Savic, il Milan continua a ricercare l’ultimo tassello per completare il suo centrocampo. I rossoneri vorrebbero un giocatore in grado di aumentare il tasso tecnico della mediana, possibilmente in grado di ...

Milan - tutti i trofei vinti in carriera da Paolo Maldini : le FOTO più belle : Venticinque anni e ventisei trofei. Dal primo scudetto all'ultimo Mondiale per Club, passando per il primo titolo da capitano e per quella Champions alzata sempre in Inghilterra 40 anni esatti dopo il ...

Maldini - il ritorno al Milan è sempre più vicino : ... accredita le indiscrezioni secondo cui sarebbe vicino il ritorno in società come dirigente dell'ex capitano, addirittura imminente secondo le ricostruzioni di Sky Sport. Bandiera del Milan e della ...

