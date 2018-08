Milan nuovo pretendente per Milinkovic-Savic

Nasce il nuovo Milan : tornano gli eroi rossoneri per il rilancio : Il Milan riparte poggiando sugli eroi del passato: Maldini si unisce ad altri protagonisti del mondo rossonero come Gattuso e Leonardo

Milan Red - dall'Austria un nuovo capriccio da milionari : la supercar del falco : La Milan Red si fregia anche di un piccolo record: è la prima sportiva stradale al mondo con sospensioni a quadrilateri fatte di fibra di carbonio . CBALNEXTA Nome e logo della vettura si ispirano al ...

Milano. M4 : un nuovo percorso ciclabile in centro città : Un nuovo percorso ciclabile è stato messo a punto dal Comune per percorrere sulle due ruote un tratto del centro

Milan - Scaroni : “Il nuovo AD? Decideremo con calma - dopo le vacanze” : "Dell'amministratore delegato parleremo dopo le vacanze": il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha confermato che non è imminente la nomina del nuovo manager. L'articolo Milan, Scaroni: “Il nuovo AD? Decideremo con calma, dopo le vacanze” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ora è ufficiale : Paolo Maldini torna al Milan. Sarà il nuovo direttore strategico : ... conquistando complessivamente 26 trofei: 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per Club. Il ...

Maldini torna al Milan - è ufficiale. Sarà il nuovo direttore dello sviluppo strategico : Paolo Maldini torna al Milan come direttore sviluppo strategico area sport. “La nomina di oggi è un ulteriore segno dell’impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine – dichiara, in una nota, il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni -. Non Sarà facile e ci vorrà del tempo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e l’arrivo di Paolo è un passo importante verso il ritorno al grande ...

“La leggenda continua” – Paolo Maldini è un nuovo dirigente del Milan : il comunicato ufficiale del club : Paolo Maldini è un nuovo dirigente del Milan: l’ex capitano rossonero ricoprirà il ruolo di Direttore Sviluppo Strategico Area Sport Leonardo firma un nuovo colpo per il Milan, ma questa volta non per l’undici di Gattuso. New entry nei quadri societari rossoneri: Leonardo è riuscito a convincere Paolo Maldini a diventare un nuovo dirigente del Milan. L’ex capitano rossonero ricoprirà la carica di Direttore Sviluppo ...

Apple : con un fatturato da record la grande Mela saluta il suo nuovo Store di Milano : 2 Non è un momento particolarmente felice per le borse mondiali, spaventate dai dazi annunciati da Donald Trump e, ancora di più, da quelli minacciati. C’è un titolo, però che sembra non risentire di questo malessere generalizzato: quello della grande Mela. Le azioni Apple, infatti, veleggiano sopra i 177 dollari, per una capitalizzazione complessiva che ormai si avvicina a quella di un trilione mille miliardi di dollari. Questo ...

Higuain-Icardi - il 'nuovo' derby di Milano : bomber a confronto : derby di Milano, con vista Argentina. Sarà una sfida nella sfida quella tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, dopo il passaggio del Pipita dalla Juventus al Milan. Due numeri 9, indiscussi protagonisti ...

Milan - nuovo contatto per Bernard : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport c'è stato un nuovo contatto fra il Milan e l'entourage dell'esterno d'attacco brasiliano e svincolatosi dallo Shkathar, Bernard.

Il ritorno delle ‘sei sorelle’ - la Serie A di nuovo il miglior campionato al mondo : Juventus - Milan ed Inter preparano l’ultimo botto - Roma - Lazio e Napoli già super competitive [NOMI e DETTAGLI] : La Serie A torna ad essere il miglior campionato al mondo, si preannuncia una stagione pazzesca ed in grado di entusiasmare i tifosi fino all’ultima giornata. Partiamo dalla favorita alla vittoria dello scudetto, la Juventus è un gradino avanti rispetto alle avversarie, il colpo Cristiano Ronaldo ha aumentato il distacco dalle altre ma l’ultima operazione portata avanti con il Milan, lascia più che perplessi, i bianconeri ...

ICC - Milan-Tottenham 0-1 - Bonucci in panchina - Romagnoli nuovo capitano : Bonucci IN panchina- Finisce 1-0 in favore del Tottenham il match contro il Milan valido per la ICC. Un Milan abbastanza ordinato, ma abulico in zona offensiva. Ecco perchè Higuain potrebbe risolvere concretamente tutte le problematiche offensive. Un Milan totalmente innovativo a partire dal nuovo capitano. Di fatto, Leonardo Bonucci ha trascorso 90′ in panchina. […] L'articolo ICC, Milan-Tottenham 0-1, Bonucci in panchina, Romagnoli ...

Milano. Nuovo Logo per la Lea no Profit : Il noto artista internazionale Gino Rodella, laureato in architettura e definito archi-stylist – titolo calzante per il connubio delle sue

Milano - nuovo procedimento per l'Old Fashion per una rissa all'interno della discoteca : Le due denunce sono state presentate in commissariato poco dopo la rissa, avvenuta all'«Old Fashion» nella serata tra il 24 e il 25 giugno, dunque poco meno di una settimana prima che fuori dalla ...