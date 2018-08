Milan : Leonardo-Maldini vedono squadra : ANSA, - MilanO, 8 AGO - Leonardo e Paolo Maldini nel tardo pomeriggio hanno incontrato la squadra rossonera a Milanello, prima della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi ai ...

Calciomercato Milan - incontro tra Leonardo e gli agenti di Bakayoko : le ultime : Il direttore tecnico del Milan ha incontrato gli agenti del centrocampista del Chelsea per trovare un accordo sull’ingaggio Il Milan prosegue la caccia al centrocampista da regalare a Rino Gattuso, completando così la rosa per la prossima stagione. Il nome in cima alla lista è quello di Tiemoué Bakayoko, giocatore di proprietà del Chelsea. C’è stato un incontro tra il fratello agente, l’intermediario Pastorello e ...

Gordon Singer a Milano : ha incontrato Leonardo - Maldini e Gattuso : La Gazzetta dello Sport spiega che la sua prima tappa è stata Milanello. Presso il centro sportivo è stato accolto dal presidente Paolo Scaroni e dal direttore tecnico Leonardo . Ha visitato la ...

Maldini torna : 'Opererò nelle aree di Leonardo. Milan da rinforzare' : Questi alcuni passaggi delle conferenza, ripresi oggi da La Gazzetta dello Sport : « La mia storia dice che posso stare solo nel Milan o in Nazionale. La mia storia non mi consente impegni a breve ...

Calciomercato Milan – Blitz clamoroso dell’Everton - sfuma Bernard : ecco cosa ha frenato Leonardo : sfuma un grande obiettivo del Calciomercato del Milan: l’Everton fiuta l’indecisione dei rossoneri e trova l’accordo con Bernard, entro 24 ore le visite mediche Mentre il Milan è a caccia dell’ultimo centrocampista in grado di completare la mediana, il colpo Bernard, praticamente in pugno, sfuma clamorosamente. Nelle ultime ore il Blitz fulmineo dell’Everton ha colto di sorpresa non solo il direttore generale ...

Calciomercato - Leonardo tenta il colpo Lozano : il Milan sta discutendo con Raiola : Calciomercato Milan- Sfumato Berbard, il Milan sta tentando di chiudere per un calciatore messicano già seguito nei mesi passati. Hirving Lozano sarebbe l’uomo giusto per i rossoneri. Iniziato il dialogo con il procuratore del calciatore Mino Raiola. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Calciomercato, Leonardo tenta il ...

Milan - Paolo Maldini torna dopo 9 anni : un altro gran ‘colpo’ di Leonardo : Per i tifosi del Milan, è senz’altro una delle notizie più belle di questa estate che sta regalando cambiamenti importanti nella società rossonera. Il ritorno di Paolo Maldini nel club che lo ha visto protagonista come giocatore è, senza dubbio, una nota piacevole: l’ex capitano del Milan rivestirà il ruolo di direttore sviluppo strategico area sport. Maldini: ‘Credo in questo progetto per il Milan’ Le prime parole di ...

Calciomercato Milan - Leonardo : 'Milinkovic-Savic è un sogno impossibile. Nessun contatto con Rabiot' : Nel Maldini day rossonero c'è anche spazio per un po' di Calciomercato. Leonardo, che ha accompagnato insieme al presidente Scaroni l'ex capitano rossonero in conferenza stampa, ha infatti risposto ad ...

Milan : Maldini - in simbiosi con Leonardo : Paolo Maldini ha definito così i suoi ambiti di competenza nel nuovo ruolo di Direttore sviluppo strategico area sport del Milan. "Tutto quello che fa Leonardo lo farò io, saremo in simbiosi su tutto,...