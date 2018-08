Migranti | meno sbarchi ma più morti in mare e internati in Libia | dure accuse

Caporalato - cos’è e perché si muore per meno di 2 euro l’ora. Migranti e italiani : I 16 braccianti morti sulle strade del Foggiano rientrano nello stesso meccanismo di sfruttamento della manodopera. Nel settore agricolo ci sono almeno 400mila lavoratori esposti al fenomeno, mentre oltre un’impresa su due presenta irregolarità. Le vittime? Stranieri e connazionali...

Caporalato - cos'è e perché si muore per meno di 2 euro l'ora. Migranti e italiani : Svegliarsi alle tre di notte, lavorare dalle 8 alle 12 ore al giorno, ricevere 'stipendi' anche inferiori ai due euro l'ora. Sono condizioni ordinarie nel mondo del Caporalato, il sistema illegale di reclutamento di manodopera per il lavoro agricolo. Lo

Con Salvini al Viminale sbarcati 30mila Migranti in meno : Ancora i numeri. Ancora migranti. Da quando Matteo Salvini siede a capo del Viminale l'Italia ha conosciuto un cambio di impostazione sul lato della politica dell'immigrazione: porti chiusi, lotta alle Ong, braccio di ferro con l'Europa sulla missione Sophia, appoggio alla Libia per farle controllare la sua area Sar e via dicendo. Finito il mese ...

Usa - abusi su bambini in centri Migranti : almeno 125 denunce - : Secondo una inchiesta dell'associazione di giornalismo investigativo ProPublica, che ha rivelato i dati forniti dalla polizia, i documenti provano maltrattamenti e scomparse avvenuti in 70 strutture ...

Migranti : Mattarella - segnali positivi Ue - fenomeno da governare e non subire : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Sessantacinque milioni di profughi in varie parti del mondo danno la misura di un fenomeno epocale, collegato anche ai diversi andamenti demografici. Su questo piano l’Italia ha, tante volte, chiesto all’Unione europea di far fronte alla propria responsabilità rispetto al fenomeno migratorio. Registriamo adesso, sulla ripartizione dei Migranti, segnali finalmente positivi da parte di ...

Salvini e i tagli all'accoglienza Migranti : meno servizi - : ... che sono le prime vittime di una gestione illecita e spregiudicata dei centri, come hanno dimostrato negli ultimi anni molteplici casi di cronaca e numerose inchieste giudiziarie. Con questo accordo ...

Salvini taglia l'accoglienza : meno servizi per i Migranti : La direttiva è stata firmata. Matteo Salvini mette il naso nei servizi per l'accoglienza dei migranti con l'obiettivodi ridurre gli sprechi e limitare le spese dello Stato per l'accoglienza.E lo fa rivoluzionando le modalità di realizzazione dei prestizi dedicati agli immigrati. Da una parte, decide di "differenziare" i richiedenti asilo dai rifugiati. E dall'altra punta a ridurre la spesa giornaliera per immigrato che lo Stato attualmente ...

Migranti - Oim : meno sbarchi ma più morti. Salvini vs Open Arms : Diminuiscono le navi da salvataggio nelle acque internazionali a ridosso della costa libica. Verso cui ora viaggia la nave della ong spagnola Open Arms, con relative reazioni con il ministro dell'...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 luglio : Migranti : meno morti dell’anno scorso - ma a giugno sono di più : l’analisi A giugno si inverte il trend: meno sbarchi, ma più morti Numeri – Nel 2018 emigrare verso l’Italia è più difficile e anche più pericoloso: finora i numeri assoluti dei decessi erano inferiori rispetto al 2017 , non il mese scorso: 564 vs 529 di Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta. “Prenderò un aereo per una missione sportivo-politica: vado in Russia a vedere la finale dei mondiali e ...

Migranti - Salvini : meno persone partono - meno morti ci saranno : Roma, 22 lug., askanews, - 'meno persone partono, meno morti ci saranno. Io lavoro per questo': lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook. Il ministro prende spunto dall'...

Ecco lo studio che difende i Migranti : "Non rubano il lavoro e guadagnano meno degli italiani" : Tra questi diritti il più sbandierato è quello al lavoro, insidiato dalla concorrenza dello straniero ' si legge sul sito Financial Community Hub , che ha rilanciato la ricerca di Economia Italiana ...

Studio sui Migranti : "Non rubano il lavoro e guadagnano meno degli italiani" : I migranti non rubano il lavoro agli italiani, svolgono le occupazioni che loro non vogliono più fare e - anche dopo anni sul cantiere, in fabbrica o a rassettare le camere degli alberghi - guadagnano meno dei dipendenti locali. Non solo: la loro presenza nel mercato del lavoro ha fatto gonfiare (anche se di poco) le buste paga di chi è nato in Italia. Non è una serie di slogan messi in fila ma il risultato di uno Studio ...

Una barca di Migranti si è rovesciata al largo di Cipro Nord : ci sono almeno 16 morti e 30 dispersi : L’agenzia di news turca Anadolu ha scritto che una barca con a bordo 160 migranti si è rovesciata al largo delle coste di Cipro Nord, cioè la repubblica autoproclamata nel Nord dell’isola di Cipro e non riconosciuta da nessuno ad The post Una barca di migranti si è rovesciata al largo di Cipro Nord: ci sono almeno 16 morti e 30 dispersi appeared first on Il Post.