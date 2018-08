Migranti | la Lega contro il ministro Moavero | irrispettoso paragonare italiani e

Moavero : "Anche noi siamo stati Migranti". Lega insorge : ... una tragedia immensa, una ferita profonda che l'Italia ricorda con la solenne Giornata del Sacrificio del Lavoro, in onore di tutti i lavoratori italiani ovunque nel mondo. Ci inchiniamo davanti ...

Moavero : "Anche noi siamo stati Migranti". Lega insorge : "Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente né pagava pranzi e cene in albergo, ai clandestini che arrivano oggi in Italia è poco rispettoso della verità, ...

Moavero : “I Migranti di oggi sono come gli italiani che emigravano”. FdI e Lega insorgono : Il minsitro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha paragonato i migranti di oggi con gli italiani che lasciavano l'Italia in cerca di fortuna. L'accostamento ha fatto infuriare Lega e Fratelli d'Italia: "I clandestini non hanno nulla a che vedere con gli emigranti italiani", ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Lollobrigida.Continua a leggere

Fico si smarca da Salvini : "Vie legali di accesso per i Migranti e stop alla Tav" : Immigrazione, Tav, Rai e i rapporti con gli alleati leghisti, con i quali "restiamo ben distinti e alternativi". Questi i temi affrontati da Roberto Fico in un'intervista a Repubblica, nella quale il presidente della Camera rimarca le distanze tra M5s e Lega, escludendo una corsa congiunta alle prossime elezioni europee e ricordando come il governo gialloverde non si basi su un'alleanza, ma su un contratto.Per quanto riguarda il capitolo ...

Fico : “Siamo diversi da Salvini - diciamo no alla Tav e sì a vie legali d’accesso per i Migranti” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea le differenza tra le due forze che compongono il governo: M5s e Lega. "Restiamo ben distinti e alternativi", afferma ribadendo il suo 'no' alla Tav e l'idea di assicurare "vie legali di accesso" per i migranti contro il trafFico di esseri umani: "Un'immigrazione controllata e sostenibile può portare benefici per tutti".Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ M5s e Lega volano verso 60% : Migranti - cala popolarità Papa Francesco : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Gli antagonisti aizzano i Migranti. In piazza volano insulti : "Lega e Salvini m..." : sempre il solito schema. I facinorosi dei centri sociali nelle retrovie e in prima fila gli immigrati che sbraitano contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e contro tutta la Lega in generale. E ...

Migranti - Ciocca (Lega) vs Meli : “Grazie a questo governo numero basso di sbarchi”. “Dovete ringraziare solo Minniti” : Polemica vivace a Coffee Break (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e l’europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca. Quest’ultimo loda l’operato del governo M5s-Lega, ma Meli insorge: “Ma cosa ha fatto questo governo in 60 giorni, mi scusi? Io non ho visto nulla. Neanche i porti avete chiuso. Lo avete raccontato in giro, ma non li avete chiusi”. “Lei fa con grande professionalità ...

Migranti - Orfini : “Asso 28? Toninelli incapace e governo mandante di un atto illegale commesso in mare” : “Il ministro Toninelli dice che l’operazione della Asso Ventotto è stato eseguito nel rispetto delle leggi internazionali? È un incapace, ma questo lo sapevamo già. Se è così, il governo è il mandante dell’atto illegale che è stato commesso in mare”. Sono le parole del deputato del Pd, Matteo Orfini, al presidio organizzato Piazza San Silvestro a Roma per dire no al razzismo. L'articolo Migranti, Orfini: “Asso 28? ...