Migranti | esposto alla Procura di Napoli sulla vicenda della nave Asso 28

Una svastica e un cappio sul manichino con la maglietta rossa esposto per i Migranti : Per aderire all’appello di Libera contro le morti dei migranti nel Mediterraneo, sabato 7 luglio avevano deciso di vestire un manichino con la maglietta rossa e di metterlo in bella vista lungo la strada provinciale, per...

Migranti - in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius : Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius Continua a leggere L'articolo Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius proviene da NewsGo.