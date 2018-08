Metro Exodus | al via l' Hands On World Tour

Metro Exodus da inizio all'Hands On World Tour : Se stavate aspettando l'occasione per provare il nuovo Metro Exodus, questa potrebbe rivelarsi l'occasione che fa per voi. Il team ha infatti inizio al Metro Exodus Hands On World Tour, una serie di eventi nei quali i giocatori potranno provare una nuova stagione del gioco. Il tutto avrà inizio dalla Gamescom 2018, ma vediamo insieme il comunicato ufficiale Deep Silver per tutti i dettagli: Read more…

Metro Exodus avrà un ricco sistema di personalizzazione delle armi : Stando alle informazioni in nostro possesso, Metro Exodus sarà più ampio dei predecessori sotto molti aspetti, come la possibilità di avere maggiore libertà d'azione e introducendo livelli decisamente più a aperti che favoriscono l'esplorazione. Anche la personalizzazione delle armi sarà rivista e ampliata.Come riporta Gamingbolt, l'head of global brand management di Deep Silver Huw Beynon ha commentato l'argomento durante una recente ...

Metro Exodus : Nuovi dettagli sulla personalizzazione dell’equipaggiamento : Huw Beynon di Deep Silver, in occasione di una recente intervista su Metro Exodus, ha parlato del sistema di personalizzazione di armi ed equipaggiamento, maggiori dettagli a seguire. Metro Exodus: personalizzazione di equipaggiamento e armi Metro Exodus proporrà un sistema di personalizzazione delle armi molto ricco. Ad esempio i giocatori potranno personalizzare le proprie armi con le parti raccolte durante le fasi ...

Metro Exodus sarà decisamente più grande rispetto a Metro Last Light : Molto è stato detto sul design di livello più ampio e aperto di Metro Exodus nelle ultime settimane. Gli sviluppatori del gioco hanno parlato di come ogni livello può durare più ore, mentre sono anche stati condivisi i dettagli su come il gioco gestirà l'esplorazione e i contenuti opzionali. L'impressione generale è che Exodus sarà molto, molto più ampio rispetto a Metro 2033 o Last Light, almeno stando a quanto dichiarato da Huw Beynon, che è ...

Metro Exodus è migliore - più grande e più ambizioso dei precedenti capitoli : Metro Exodus arriverà sul mercato nel torrido, videoludicamente parlando, febbraio del 2019 e dovrà cercare di spiccare sulla concorrenza. Come? Proponendosi come un gioco migliore, più grande e più ambizioso dei propri predecessori.Huw Beynon di Deep Silver ha parlato di questo aspetto in un'intervista concessa a Gaming Bolt. "Metro Exodus rappresenta un nuovo capitolo per l'intero studio. I primi due giochi erano in in certo senso simili sotto ...

4AGames ci spiega come Metro Exodus punta ad emergere nell'affollato mese di febbraio 2019 : Nel mese di maggio l'editore Deep Silver ha annunciato un significativo ritardo per Metro Exodus: dall'autunno 2018 al febbraio 2019 e, come saprete, Metro Exodus esce lo stesso giorno di giochi del calibro di Anthem, Days Gone e Crackdown 3.Il ritardo significa che lo sviluppatore 4AGames ha un altro po' di tempo a disposizione per lavorare sul sequel del survival horror in prima persona.Il produttore esecutivo Jon Bloch ha dichiarato a ...

Metro Exodus sarà grandioso anche su PS4 Pro. Nessun piano per la versione Switch : Recentemente, 4A Games ha parlato dei suoi piani per la versione Xbox One X di Metro Exodus. Data la quantità di attenzione che lo sparatutto apocalittico ha ricevuto agli eventi stampa di Microsoft, si potrebbe pensare che ci sia una "preferenza" verso la sua console. Recentemente, gli sviluppatori hanno definito la versione Xbox One, senza mezzi termini, "una bestia", per sottolineare quanto di buono si può fare sulla ...

Metro Exodus su Xbox One : "E' una bestia" : Metro Exodus dira a 4K reali su Xbox One X, ad annunciarlo è Huw Beyon, sviluppatore presso Koch Media nonché capo della divisione global brand management, riporta Gamingbolt.Come possiamo apprendere dalle sua parole, Metro Exodus "è una bestia" sulla potente console Microsoft. Il gioco è atteso il 22 febbraio e frutterà dunque tutte le risorse messe a disposizione da Xbox One X offrendo una risoluzione di 2160p e un frame rate consistente, ...

Metro Exodus : svelati nuovi dettagli sulle fazioni - i mutanti e i pericoli che i giocatori incontreranno nel titolo di 4A Games : Subito dopo la conclusione dell'E3 2018, 4A Games ha aggiornato il sito ufficiale di Metro: Exodus con molti nuovi dettagli sul gioco. Le nuove informazioni riguardano principalmente fazioni, pericoli e mutanti che il giocatore incontrerà nel corso dell'avventura. Finora, i dettagli sono stati elencati per le stagioni invernali e primaverili e possiamo aspettarci presto altre informazioni sulle altre stagioni.Come segnala Gamingbolt, i nuovi ...

Metro Exodus : gli sviluppatori si concentreranno sui dettagli : La demo di Metro Exodus mostrata all'E3 2018 è stata accolta con molto entusiasmo, in molti potrebbero pensare che il titolo sia ancora lontano dall'essere completato ma si sbagliano.Come riporta Gameinformer sembra che lo sviluppo sia stato sviluppato al 100%, ora i ragazzi di 4A Games useranno questi 6 mesi rimanenti per lavorare sulla pulizia del codice di gioco e sulla stabilizzazione delle performance:"Non abbiamo mai mostrato Metro così ...

Metro Exodus punta al realismo : sarà necessario pulire le armi per mantenerle funzionanti : La serie di Metro, ha sempre beneficiato di elementi di realismo, le pistole possono incepparsi, la qualità dei proiettili può variare e le tossine esterne possono provocare danni, il tutto poi accompagnato dalla presenza di mutanti dappertutto.In Metro Exodus, recentemente protagonista all'E3 2018, questi elementi di realismo verranno riproposti. La vostra pistola può incontrare problemi se verrà sporcata e nel mondo di Metro, le pistole si ...

Metro Exodus è impressionante in 27 minuti di gameplay in 4K : Dopo aver assistito a un breve assaggio di gameplay durante la conferenza Microsoft all'E3 2018, Metro Exodus torna a mostrarsi in quasi mezz'ora di gameplay inedito e questa volta in 4K, per conquistare tutti coloro che ancora erano immuni al fascino della produzione firmata 4A Games.Il gameplay è tratto dalla versione beta del gioco e come riporta VG24/7 ci porta mano nella mano ad esplorare tanto i claustrofobici tunnel del gioco quanto le ...

E3 2018 : Metro Exodus - prova : Non è difficile capire perché la serie di Metro sia riuscita, nonostante le vendite non stellari, ad entrare nel cuore di milioni di videogiocatori. Si trattava di sparatutto in prima persona molto originali, estremamente narrativi che si facevano forza di un affascinante universo distopico. Oltre che erano entrambi giochi tecnicamente incredibili per l'epoca.La serie parla di Artyom, un giovane che ha dovuto farsi strada attraverso i cunicoli ...

E3 2018 : Metro Exodus : svelata la data di uscita e pubblicato un nuovo gameplay trailer : Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di rivelare nuovo gameplay di Metro Exodus. Presentato alla Press Conference di Microsoft all'E3 2018 e preso da un'area sandbox survival, il nuovo trailer di gameplay mostra le avventure di Artyom e della banda di Spartan mentre giungono a Volga in primavera.Piena di nuove esaltanti esperienze, la regione del Volga della Russia comprende il bacino idrografico del fiume più grande d'Europa, il Volga, oltre ...