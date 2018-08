Meteo | afa da bollino rosso ma aumenta il rischio di temporali da nord a sud

fanpage

: L'Italia è nella morsa del caldo e dell'afa: la vostra città è da 'bollino rosso'? - wwwmeteoit : L'Italia è nella morsa del caldo e dell'afa: la vostra città è da 'bollino rosso'? - Agenzia_Ansa : Settimana rovente, la più calda dall'inizio dell'estate VIDEO GRAFICA #meteo #caldo #afa - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo : caldo, afa e temporali – le previsioni per oggi - -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) L'Italia ancora alle prese con il caldo intenso e l'afa opprimente tanto da far scattare il "" in alcune grandi città per i rischi sulla popolazione. Non mancheranno però gli ormai solitia livello locale, in alcuni casi anche di notevole intensità e accompagnati da grandinate ma che non daranno sollievo dal calore.