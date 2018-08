Mercoledi 8 Agosto sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - mercoledì 8 agosto 2018. Su Rai3 Via dalla pazza folla : Via dalla pazza folla Rai1, ore 21.25: SuperQuark Apre come sempre la serata del programma di Piero Angela un nuovo viaggio nel pianeta blu. Questa volta il quarto episodio della II serie di Blu Planet della BBC porterà i telespettatori nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. E dove gli animali di terra vengono a contatto con quelli marini. Come funziona la nuova tecnica genica, per sconfiggere i tumori modificando geneticamente le ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 8 agosto 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 8 agosto 2018: L’ultimo giorno di vacanza ci mostrerà il lungo ma anche imprevedibile addio tra Giulia (Marina Tagliaferri) e Denis (Corrado Tedeschi)… Luca Grimaldi (Marco Basile) viene portato in carcere e così Anita (Ludovica Bizzaglia) deve riorganizzare la propria vita… Ormai deciso a rivalersi contro Lello Troncone (Lucio Pierri), Otello (Lucio Allocca) rischia di farsi ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 8 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 8 agosto 2018: Saul si reca a casa di Julieta per parlarle, ma lei lo manda via in malo modo. Intanto Donna Francisca, spinta da Raimundo, decide di contribuire finanziariamente alla costruzione della casa di accoglienza… Venancia, che è ostaggio di Severo, si rifiuta di parlare, ma Severo vuole farla assolutamente cedere. Intanto Don Anselmo comincia a corteggiare anche ...

Nuoto - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv : Sesta giornata degli Europei di Nuoto in quel di Glasgow: non finiscono le emozioni che si sussegono al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Sarà un’altra giornata piena d’Italia, quella che si snoderà lungo le ore odierne. Si inizierà con i 200 dorso femminili, in cui sono iscritte Margherita Panziera e Carlotta Toni; nei 50 stile libero vedremo invece un poker azzurro capitanato da Luca Dotto e completato da Lorenzo ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - tutti gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto : Kevin Ojiaku sogna una medaglia nella finale del salto in lungo, nel pomeriggio in pedana Vallortigara, Trost e Rossit nell’alto mercoledì 8 agosto, l’Italia sarà in finale agli Europei di Berlino nel salto in lungo con Kevin Ojiaku (alle 19.40), qualificato con la quarta misura (7,90). Seconda e conclusiva giornata per i decatleti: Simone Cairoli sarà impegnato nei 110hs (alle 9.35), nel disco (10.20), nell’asta (12.15), nel ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 8 agosto 2018 : anticipazioni puntata 516 di Una VITA di mercoledì 8 agosto 2018: Cayetana non intende consegnare a Soler la lettera d’incarico per l’omicidio di Mauro e Teresa. Soler pensa dunque che, dopo la morte di Tirso, la Sotelo Ruz sia ormai soddisfatta e di conseguenza Mauro non ha più niente a cui aggrapparsi per arrestare Cayetana… Leonor è vicina a partire per l’Africa con Mario Melero e a quel punto Habiba parla con Pablo ...

Atletica - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e italiani in gara : mercoledì 8 agosto davvero molto ricco agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando a Berlino. Si assegnano cinque titoli, l’Italia sarà presente nella finale del salto in lungo con Kevin Ojiaku ammesso con la quarta misura (7.90). Si preannunciano poi delle belle sfide nel disco maschile e del peso femminile, le donne si cimenteranno sui 10000m, si definisce il podio del decathlon. Riflettori puntati sulle qualifiche dell’alto ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e italiani in gara : Terza giornata degli Europei di Tuffi in arrivo a Glasgow. La giornata offrirà, al mattino, le qualificazioni della piattaforma femminile: per l’Italia si tufferà dai 10 metri Noemi Batki, alla ricerca del ritorno sul podio a tre anni di distanza dal bronzo di Rostock e a sette dall’oro di Torino. Nel caso (più che probabile) di superamento del preliminare, per la Batki le operazioni riprenderebbero alle 15:40, con la finale. In ...

Oroscopo di Paolo Fox - domani : previsioni mercoledì 8 agosto : Paolo Fox, Oroscopo di domani: le stelle dell’8 agosto L’Oroscopo di Paolo Fox di domani, previsioni mercoledì 8 agosto 2018. Si parte come sempre dal segno dell’Ariete: cambiamento improvviso in amore da affrontare entro l’estate. I nati sotto questo segno dovranno affrontare diverse situazioni spiacevoli. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo possono iniziare a gettare le basi per un futuro decisamente più ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e tutti gli azzurri in gara : Si aprono domani gli Europei dei nuotatori di fondo in quel di Glasgow: il Nuoto in acque libere, infatti, prevede le sue prime due gare proprio nella mattina del mercoledì scozzese. Sia le donne che gli uomini gareggeranno sulla distanza dei 5 km: comincerà prima, alle 10:30, la gara femminile, che annovera Arianna Birdi, Martina De Memme e soprattutto Rachele Bruni tra le partecipanti, 18 in quest’occasione. Un po’ più ampio è il ...

Le previsioni meteo per mercoledì 8 agosto : Dove sarà piacevole stare in spiaggia e dove no, che alla fine è la cosa che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per mercoledì 8 agosto appeared first on Il Post.

Zappalà torna sulla Costa Dei Saraceni mercoledì 8 agosto al Dadada - VIDEO - : Zappalà è stato il Dj italiano più famoso a livello internazionale di questi ultimi 25 anni: DMC Runner-up 90, il primo a competere nella battaglia per la supremazia del mondo di New Jork, ...

Pallavolo - rompete le righe per gli azzurri : nuovo raduno fissato per mercoledì 8 agosto : La Nazionale italiana di Pallavolo maschile si riunirà in Val di Fiemme mercoledì 8 agosto, dove gli azzurri lavoreranno fino al 13 Terminata un’altra settimana di lavoro durante la quale sono state disputate le due amichevoli contro l’Olanda (una vittoria e una sconfitta il bilancio); oggi dopo pranzo c’è stato il rompete le righe per il gruppo azzurro che tornerà a radunarsi in Val di Fiemme mercoledì 8 agosto in serata. Giannelli e ...