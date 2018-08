Matthew Perry operato d’urgenza per una perforazione gastrointestinale Chandler di

Matthew Perry grave in ospedale - Chandler della sitcom Friends ricoverato per una perforazione gastointestinale : É stato ricoverato in gravissime condizioni. Matthew Perry , ovvero Chandler della sitcom Friends, ha dovuto subire un'operazione d'urgenza a Los Angeles dopo essere corso in ospedale a causa di una ...

Matthew Perry - l’attore di Friends operato d’urgenza per una perforazione gastrointestinale : L’attore Matthew Perry è stato ricoverato d’urgenza a Los Angeles e ha subito un intervento chirurgico a causa di una perforazione gastrointestinale. L’operazione è andata bene e sembra che le sue condizioni siano in via di miglioramento, come ha fatto sapere il suo portavoce chiedendo massima privacy per il momento delicato che sta vivendo Perry. Noto per il ruolo di Chandler nella popolare sitcom degli anni Novanta Friends, ...

