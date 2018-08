Matthew Perry di Friends operato all' intestino

Matthew Perry - operato d’urgenza il Chandler di Friends : Perforazione gastrointestinale. Questa la causa che ha reso necessario un ricovero e operazione d’urgenza per Matthew Perry, il Chandler della sit com Friends. L’attore è stato sottoposto all’intervento in quel di Los Angeles e il suo portavoce ha fatto sapere a People che in questo momento chiede soltanto privacy per il momento delicato che sta attraversando. Che cos’è la perforazione gastrointestinale Con il termine ...