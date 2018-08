Matteo Salvini | il retroscena | come | quando e perché è convinto di ricucire con Silvio

Antonio Tajani - la proposta a Matteo Salvini : 'Scarica i M5s e governiamo insieme - troviamo i voti in aula' : 'No, no. Il Centrodestra esiste. C'è un Centrodestra di governo in Veneto, in Friuli, in Liguria, in Lombardia, in Molise. Il Centrodestra esiste eccome', premette Antonio Tajani in un'intervista ad ...

Rai - il retroscena : Giuseppe Conte irritato con Matteo Salvini : Il premier Giuseppe Conte è in pressing su Matteo Salvini perché vuole convincerlo a mollare la presa si Marcello Foa. Per tutto il pomeriggio di lunedì 6 agosto era rimbalzata l'indiscrezione che ...

Antonio Tajani punge Matteo Salvini : 'Più che di Tav - si occupi dei centri sociali' : Dopo la chiusura agostana del parlamento e la 'pausa della politica', non si potrà menare il can per l'aia ancora troppo a lungo e Matteo Salvini sa di dover dar conto ai suoi elettori degli impegni ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini in vacanza fra baci e selfie su Instagram : Coccole, baci e selfie: procede a gonfie vele (anche su Instagram) l’estate d’amore di Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Il leader della Lega e la conduttrice sono più innamorati che mai e non fanno nulla per nascondere la grande passione che li unisce, soprattutto sui rispettivi social nework. Archiviati gli impegni di Governo e quelli televisivi, la coppia si è concessa qualche giorno di relax al sole. Elisa e Matteo sono stati ...

Alessia Morani : 'Sono ore drammatiche per il Paese e Matteo Salvini si diverte. Vergogna' : 'Sono ore drammatiche per il Paese. Da nord a a sud, ci sono decine di morti. Il ministro degli interni si diverte', attacca Alessia Morani su Twitter riferendosi ai due incidenti di ieri, quello di ...

Tav - Matteo Salvini : “Il governo non cadrà sull’alta velocità” : Matteo Salvini ribadisce che la maggioranza tiene e che sulla Tav si troverà un accordo con gli alleati pentastellati, ma avverte: "Ci sono migliaia di pagine di documentazione, vediamole e poi decidiamo. Bisogna capire se e quanto serve"Continua a leggere

Disastro di Bologna - quelle strane accuse a Matteo Salvini : La giornata di ieri, lunedì 6 agosto 2018, difficilmente verrà dimenticata. È stato un susseguirsi di incidenti stradali, notizie giunte come bollettini di guerra: in mattinata un terribile scontro all’altezza di Padova, con due morti; nel pomeriggio il caos infernale di Borgo Panigale (Bologna) con l’esplosione di una cisterna contenente GPL e il susseguirsi di scoppi dovuti alla presenza di concessionarie d’auto nei paraggi, ...

Matteo Salvini : 'Immigrati richiedenti asilo fermati. Spacciavano ai minorenni' : Sette immigrati richiedenti asilo sono stati arrestati per spaccio . La notizia la dà direttamente Matteo Salvini su Twitter: 'I carabinieri hanno fermato a Gallipoli , Lecce, sette immigrati ...

Matteo Salvini - lettera a Pierluigi Battista del Corriere : 'Così ho dato la mia solidarietà a Daisy Osakue' : 'Lei che è così prodigo di consigli, cosa le costa rileggere le agenzie di stampa e il suo stesso giornale prima d'accusarmi d'aver ignorato Daisy Osakue ?'. Inizia così la lettera di Matteo Salvini a ...